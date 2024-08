- Plus de partisans du Hamas en Rhénanie-Palatinat

Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, environ 45 individus sont suspectés par les autorités de protection constitutionnelle d'avoir des liens ou d'appartenir à l'organisation terroriste Hamas. Environ la moitié de ces individus détiennent la nationalité allemande, selon le ministre de l'Intérieur Michael Ebling (SPD) en réponse à une question parlementaire de la faction CDU à Mayence.

Certains de ces individus détiennent également une autre nationalité, environ la moitié n'ayant que la nationalité étrangère. Cela comprend les pays suivants : Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie et Tunisie, ainsi que plusieurs apatrides.

Le nombre de partisans connus de Hamas est en augmentation

À la fin de l'année dernière, environ 35 individus en Rhénanie-Palatinat étaient comptabilisés par les autorités de protection constitutionnelle, suspectés d'avoir des liens ou d'appartenir à l'organisation terroriste Hamas.

** leurs activités se concentrent principalement sur la propagande pro-palestinienne et le lobbying. Cela comprend également le renforcement de l'influence sur la diaspora palestinienne et la participation à des conférences tant nationales qu'internationales. De plus, il y a des indices de soutien financier à Hamas ou à des organisations de façade suspectes, a déclaré Ebling.**

Crimes antisémites dans les écoles

De 2019 jusqu'à mi-juillet de cette année, l'Office de police criminelle d'État (LKA) a enregistré un total de 12 crimes antisémites dans les écoles de Rhénanie-Palatinat, a également rapporté le ministre de l'Intérieur.

Dans cinq cas, il s'agissait de l'utilisation de symboles d'organisations inconstitutionnelles et terroristes. Dans sept cas, il s'agissait d'incitation à la haine. Il n'y a actuellement aucun indice de crimes antisémites dans les universités.

