- Plus de mots courants dans le débat sur les réfugiés

Dans le débat entourant la gestion des réfugiés, l'évêque de l'Église évangélique en Bade demande un ton calme et factuel. "Ce sont des questions complexes qui doivent être résolues professionnellement, pas au pub du coin", a déclaré Heike Springhart à l'agence de presse allemande à Karlsruhe.

Selon elle, des procédures équitables et bien organisées sont nécessaires pour décider si les gens ont le droit de rester en Allemagne ou non. "Et il faut s'assurer qu'ils sont accompagnés, qu'ils reçoivent des conseils juridiques." Ce sont des procédures complexes qui ne peuvent être résolues qu'individuellement.

"Cela ne convient pas aux déclarations simplistes", a déclaré Springhart. "Et lorsqu'elles sont trop simplistes et populistes, nous avons alors le problème que les groupes de migrants sont joués les uns contre les autres et que les débats sur la jalousie sont alimentés."

La pression sur la politique après l'attaque au couteau à Mannheim

Il est apparu après l'attaque au couteau à Mannheim à la fin mai, lorsqu'un Afghan a tué un policier, que l'incident avait également une signification nationale rapide. Selon elle, cela avait à voir avec le fait qu'un policier, en tant que représentant de l'État de droit, se tenait entre les lignes et défendait la liberté d'expression. "C'est un bien si élevé dans notre démocratie et aussi un comportement si droit", a déclaré Springhart.

Il y a clairement un appel à des conséquences, mettant la pression sur le chancelier et ceux qui sont politiquement responsables pour les formuler. "Le défi alors est de ne pas rester silencieux et de dire 'Nous ne savons pas non plus, pensons-y pendant trois ans' et d'autre part de se garder contre des décisions hâtives."

La capacité pourrait redevenir serrée à l'automne

À l'automne, une augmentation du nombre de réfugiés est à prévoir, a déclaré Springhart après des conversations avec des bénévoles. Il pourrait également y avoir des problèmes de logement. "En ce moment, les capacités sont généralement suffisantes - c'est du moins le cas à la maison chrétienne Griesbach à Karlsruhe. Mais il est à prévoir qu'elles ne le seront pas à l'automne." La maison chrétienne Griesbach à Karlsruhe prend en charge des réfugiés particulièrement vulnérables tels que les femmes enceintes, les nouveau-nés ou les personnes handicapées.

L'engagement bénévole s'est maintenant installé, selon l'évêque. "Il y a un cercle de personnes, des bénévoles, qui sont disponibles pour cela." Ils s'occupent également de l'intégration et accompagnent les gens pendant de nombreuses années, aident à apprendre l'allemand et les soutiennent peut-être au-delà de cela. De nombreuses bonnes solutions ont été trouvées dans de nombreux endroits qui ont été établies, a déclaré Springhart, en nommant la maison chrétienne Griesbach comme exemple.

"La gestion des migrants, surtout dans le contexte des afflux de réfugiés, nécessite des procédures équitables et bien organisées, comme l'a souligné l'évêque Heike Springhart."

"À l'automne, les migrants, y compris les groupes vulnérables, sont attendus en nombre accru, ce qui pourrait entraîner des problèmes de capacité en matière de logement, comme l'a mentionné Springhart."

Lire aussi: