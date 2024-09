Plus de la moitié des membres du Hamas ont été neutralisés par la mort ou la détention.

During la débat général de l'ONU à New York, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis en avant que, suite à une année de conflit à Gaza, l'armée israélienne a éliminé ou arrêté plus de la moitié des membres du Hamas. Initialement, le groupe extrémiste comptait environ 40 000 membres et possédait plus de 15 000 missiles.

L'armée israélienne a neutralisé efficacement plus de 90 % du stock de missiles du Hamas et des parties importantes de leur système de tunnels souterrains étendu. Selon Netanyahu, ce système de tunnels clandestins s'étendait sur plus de 560 kilomètres, dépassant la taille du réseau de métro de New York.

L'engagement d'Israël reste inébranlable pour sauver les otages retenus à Gaza. Le Premier ministre a déclaré : "Nous ne nous reposerons pas tant que cet objectif n'est pas atteint."

Les actions de l'armée israélienne ont abouti à l'arrestation de plus de la moitié des membres initiaux du Hamas, réduisant ainsi considérablement leurs effectifs. Après avoir éliminé ou arrêté plus de la moitié des membres du Hamas, Israël se concentre maintenant sur le sauvetage des otages qu'ils ont à Gaza.

