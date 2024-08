Plus de la moitié des familles allemandes vivent dans leur propre maison

Plus de la moitié des familles en Allemagne vivent dans des logements propriétaires. Parmi les couples avec enfants, la proportion de propriétaires était de 62 % au 15 mai 2022, selon le recensement actuel. Pour toutes les familles, la proportion était de 57 %.

L'Office fédéral de la statistique définit une famille comme étant des couples, qu'ils aient des enfants ou non, et des parents solos avec enfants. Il y a 12,4 millions de tels ménages en Allemagne.

En comparant les États fédéraux, il y a des différences significatives : "Les couples avec enfants étaient particulièrement susceptibles de vivre dans leur propre maison en Sarre (74 %) et le moins susceptible à Berlin (25 %)", ont expliqué les statisticiens. Presque universellement, plus la densité de population est élevée, moins le taux de propriété est élevé.

Cela s'applique également généralement lorsqu'on regarde l'espace de vie : plus la population est dense, plus la taille moyenne de l'appartement est petite. Cependant, il y a une claire division est-ouest selon le recensement. La proportion de familles vivant dans des appartements de 40 à 59 mètres carrés est significativement plus élevée dans les États de l'Est que dans les États de l'Ouest. Dans l'ensemble, 7 % des familles vivent dans des appartements de cette taille.

La majorité des familles - 38 % - vivent dans des appartements de 60 à 99 mètres carrés. 30 % vivent dans des appartements de 100 à 139 mètres carrés. 140 à 159 mètres carrés étaient disponibles pour chaque dixième famille.

En tenant compte des données du recensement, de nombreuses familles en Sarre semblent accorder une priorité particulière à la propriété, avec 74 % des couples avec enfants vivant dans leur propre maison. Inversement, la propriété est moins répandue à Berlin, avec seulement 25 % de tels couples propriétaires.

