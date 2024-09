- Plus de la moitié des adolescents sont sous traitement orthodontique.

En grandissant, les appareils dentaires sont un spectacle courant chez de nombreux jeunes, en particulier chez ceux qui sont couverts par l'assurance maladie Barmer en Thuringe. Selon le rapport dentaire de l'entreprise, environ 56,5 % de ces mineurs nécessitent un traitement orthodontique en raison de malpositions dentaires et de la mâchoire, un pourcentage plus élevé que dans la plupart des autres États fédéraux, surpassé uniquement par la Bavière et la Bade-Wurtemberg.

Les données ont été recueillies sur une décennie, de 2013 à 2022, à partir de plus de 50 000 enfants de huit ans en Allemagne, dont environ 1 200 en Thuringe. L'analyse a révélé que les filles sont plus susceptibles de nécessiter un traitement orthodontique que les garçons. En Thuringe, cela se traduit par près de 61 % de filles et 50 % de garçons nécessitant un traitement pour les dents de travers et les malpositions de la mâchoire.

Variations locales

Il y a également des variations au sein même de la Thuringe. Par exemple, la ville de Jena a un pourcentage plus élevé d'adolescents bénéficiant d'un traitement, soit près de 59 %, comparativement à environ 51 % dans le district de Nordhausen. La directrice de l'office d'État de Barmer, Birgit Dziuk, suggère que ces différences ne peuvent pas être expliquées uniquement par les anomalies de la mâchoire et les malpositions dentaires. Elle soupçonne que les médecins peuvent avoir des points de vue différents sur la nécessité d'un traitement et qu'il peut y avoir un lien entre l'offre et la demande.

Selon les données de l'Association des dentistes, il y a 49 cabinets d'orthodontie et 53 orthodontistes spécialisés en orthodontie en Thuringe. Les villes ayant le plus de cabinets d'orthodontie sont Erfurt (7), Gera (6) et Jena (4). Intriguant

Lire aussi: