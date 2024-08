- Plus de jours en Saxe

En région de Saxe, le week-end s'annonce avec des températures oscillant autour de 30 degrés Celsius, ensoleillé comme en plein été. Selon le service météorologique allemand de Leipzig, vendredi sera principalement dégagé, avec des températures allant de 27 à 31 degrés. Des cirrus pourraient faire leur apparition dans le ciel. Les montagnes pourraient atteindre 27 degrés.

Samedi, les températures devraient grimper de 30 à 33 degrés, avec les montagnes atteignant 30 degrés. Cependant, le bulletin météo prévient d'une augmentation de la couverture nuageuse en fin de journée dimanche, ce qui pourrait entraîner de la pluie et des orages dans la nuit.

Dimanche se poursuit avec un ciel nuageux, des averses occasionnelles et des orages puissants qui devraient se calmer à midi. Selon le DWD, les températures pourraient atteindre jusqu'à 26 degrés, tandis que les montagnes oscillent entre 19 et 24 degrés. À l'approche de la soirée et du lundi, les températures chuteront entre 13 et 9 degrés.

La chaleur estivale en Saxe devrait se poursuivre le samedi, avec des températures allant jusqu'à 33 degrés Celsius. Malgré l'arrivée de l'automne, la région continue d'être marquée par les conditions caniculaires de l'été.

