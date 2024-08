- Plus de deux millions de personnes ont participé à la célébration de Hanovre Maschsee.

Plus de 2,15 millions de festivaliers ont afflué au Festival du Maschsee à Hanovre cette année, selon la déclaration des organisateurs lors de la finale de l'événement, exprimant leur satisfaction face à l'affluence importante. En revanche, l'année précédente, seulement 1,7 million de personnes avaient assisté au Maschsee au centre-ville de Hanovre. Cette année, les averses persistantes en 2023 ont quelque peu douché l'enthousiasme de beaucoup de monde, mais le soleil généreux pendant environ 7,5 heures par jour a donné l'impression d'être en été.

Pendant nineteen jours consécutifs, des concerts, des performances et des discussions ont été organisés le long de la rive. Diverses restauration proposaient des spécialités de Syrie, du Mexique, d'Irlande et de nombreux autres pays. Un spectacle de drones était une nouvelle attraction au-dessus de l'eau. Selon les organisateurs, les jours avec le plus de visiteurs étaient les deux premiers samedis, avec respectivement 220 000 et 230 000 personnes.

La police a rencontré peu de problèmes, se concentrant sur la gestion de blessures légères et de vols. "Avec une augmentation de la fréquentation par rapport à l'année dernière, nous avons principalement géré des blessures légères et des vols. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du résultat", a déclaré un représentant de la police. Le prochain Festival du Maschsee est prévu pour débuter l'année prochaine le 30 juillet.

Malgré la localisation du Festival du Maschsee à Hanovre, plus précisément au Maschsee, dans le land de Basse-Saxe, les importantes précipitations en 2023 n'ont pas découragé un grand nombre de participants. Le prochain Festival du Maschsee devrait revenir en Basse-Saxe, marquant ainsi une autre année de célébration dans le land.

Lire aussi: