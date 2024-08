- Plus de crimes violents autour de la gare principale d'Hambourg

Le nombre d'infractions violentes autour de la gare principale de Hambourg a continué d'augmenter cette année malgré la présence accrue de la police. Selon une réponse gouvernementale à une question écrite parlementaire de l'AfD, 527 telles infractions ont été enregistrées dans le quartier de Saint-Georges au cours des six premiers mois de cette année, soit une augmentation de 174 cas ou 33 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Le gouvernement cite la présence accrue de la police dans le centre-ville, y compris dans le cadre de l'"Alliance pour la sécurité de la gare principale", comme un facteur significatif de cette augmentation. Depuis avril dernier, des patrouilles appelées "Quattro" de la police de Hambourg, de la police fédérale, de la sécurité DB et de l'HVV patrouillent dans la gare la plus fréquentée d'Allemagne.

Selon le gouvernement, de nombreux incidents ont lieu au sein de la scène de la drogue autour de la gare. "La présence accrue de la police a entraîné une plus grande volonté de signaler ces personnes, ce qui a abouti à un plus grand nombre d'infractions signalées qui n'auraient pas été signalées dans le passé", a-t-il déclaré.

La criminalité globale légèrement en baisse

Dans l'ensemble, however, la criminalité dans Saint-Georges a légèrement diminué. Au cours des six premiers mois de l'année, 15 130 infractions ont été enregistrées, soit 264 cas de moins ou 1,7 % de moins qu'à la même période de l'année dernière.

Depuis octobre dernier, une interdiction des armes est en vigueur autour de la gare principale. En avril de cette année, une interdiction de la consommation d'alcool a été ajoutée, spécifiquement pour les places Hachmann et Heidi-Kabel devant la gare. Les violations peuvent entraîner une amende de 40 euros, et jusqu'à 200 euros en cas de récidive.

Amendes pour violation de l'interdiction de consommation d'alcool

Depuis l'introduction de l'interdiction de consommation d'alcool, 54 procédures d'infraction administrative ont été engagées, a déclaré le ministère de l'Intérieur. Au début, il s'agissait principalement d'avertissements pendant les premières semaines après son entrée en vigueur. Le sénateur de l'Intérieur Andy Grote (SPD) a déclaré que les mesures fonctionnaient : "Avec l'introduction de l'interdiction des armes et de la consommation d'alcool, il a été possible d'améliorer considérablement la sécurité et la qualité de séjour à la gare principale", a-t-il déclaré.

La vidéosurveillance dans la zone de la gare sera également étendue. Mercredi, Grote mettra en service 27 caméras sur les places Hachmann et Heidi-Kabel avec le président de la police, Falk Schnabel.

Malgré la diminution de la criminalité globale dans Saint-Georges, le nombre d'infractions violentes à la gare principale de Hambourg continue d'augmenter, atteignant 527 cas au cours des six premiers mois de cette année.

