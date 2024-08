- Plus de congés pour les fugitifs.

Après une évasion temporaire d'un prisonnier pendant une sortie surveillée et son retour à l'hôpital de district de Mainkofen à Deggendorf, il ne lui sera plus accordé de relaxations supplémentaires, a annoncé un porte-parole de la région de Basse-Bavière. Le jeune homme de 24 ans a été transféré dans une unité de haute sécurité. Il s'était échappé de ses gardiens jeudi après-midi pendant une visite au cinéma à Plattling et avait été appréhendé aux alentours de 23h30 grâce à des indices de témoins et à une importante chasse à l'homme de la police.

En 2022, l'homme a été condamné par le tribunal régional de Deggendorf à une internement involontaire dans un hôpital psychiatrique pour homicide. Depuis 2023, il avait été autorisé à des relaxations, y compris des sorties surveillées en dehors des grounds de l'hôpital, en raison d'une thérapie réussie. L'objectif était de faciliter sa réintégration dans la société et la vie quotidienne.

Opportunité saisie

Jeudi, l'homme était accompagné de trois spécialistes psychologiques et d'un stagiaire. Pendant les sorties, les capacités du patient à l'extérieur de l'hôpital sont évaluées. Au cinéma, l'homme a demandé à aller aux toilettes. Une confusion dans la communication entre les gardiens a conduit à un moment non surveillé, permettant au jeune homme de 24 ans de s'échapper.

Les gardiens ont remarqué son absence après deux minutes et ont commencé Immediately à chercher. Ils ont informé la station de l'hôpital, qui a ensuite alerté la police. "Le temps entre la visite aux toilettes du patient et le lancement de la chasse à l'homme était de sept minutes", a déclaré le porte-parole de la région. Selon les informations actuelles, une tentative d'évasion spontanée du national somalien est suspectée.

Recherche à grande échelle

La police a classé l'homme comme "très dangereux" et a déployé un grand nombre d'officiers, un hélicoptère, un drone et un maître-chien pour rechercher le fugitif. Selon les déclarations de la région, le danger que représentait l'homme était considéré comme immédiat, en citant notamment son traitement médicamenteux parmi d'autres facteurs.

Après l'appréhension du jeune homme de 24 ans par la police, il s'est rendu sans résistance et a été ramené. Comme il avait abusé de la relaxation accordée, aucune telle mesure ne sera prise pour l'instant. En conséquence de cet incident, les procédures pour les relaxations à l'hôpital de district de Mainkofen de la clinique de psychiatrie forensic seront révisées et, si nécessaire, ajustées pour minimiser le risque d'évasions futures, a déclaré le porte-parole.

L'évasion temporaire de l'homme pendant la visite au cinéma était un incident préoccupant de criminalité, car il violait les conditions de ses relaxations. En raison de cet incident, les procédures de l'hôpital pour les relaxations peuvent subir des changements pour prévenir les futures tentatives d'évasion.

Lire aussi: