- Plus de condamnés pour alerte malveillante

Avertissant volontairement les pompiers et la police, ou interférant avec leur travail, a entraîné plus de condamnations en Basse-Saxe l'an dernier. En 2023, il y a eu un total de 49 condamnations, en augmentation de 13 par rapport à l'année précédente, selon le ministère de la Justice à Hanovre.

Ce chiffre a fluctué ces dernières années. Par exemple, en 2018, il y avait 73 condamnations, et en 2019, il y en avait environ moitié moins. Le ministère a déclaré que les statistiques criminelles ne distinguent pas entre ceux qui alertent fréquemment et de manière malveillante la police et ceux qui le font avec les pompiers.

La ministre de l'Intérieur Daniela Behrens (SPD) présentera un rapport annuel sur les pompiers, la protection contre les catastrophes et les services d'urgence pour l'année écoulée jeudi. Cela comprendra des incidents de violence contre les services d'urgence. Par exemple, les services d'urgence en Basse-Saxe sont souvent victimes d'attaques pendant les célébrations du Nouvel An.

