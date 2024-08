Plus de cent soixante-dix personnes meurent pendant plusieurs semaines d'inondations au Nigeria, selon les autorités.

Le nord du Nigeria a subi le plus gros de la flooding, selon Manzo Ezekiel, représentant l'Autorité nationale de gestion des urgences (ANUG). Cependant, d'autres régions du pays restent en danger en raison de pluies persistantes et de l'augmentation des niveaux d'eau dans les deux plus grands fleuves du pays : le Niger et le Bénoué.

"La tendance des inondations au Nigeria commence généralement dans le nord, se déplaçant vers le centre puis le sud, compte tenu de l'écoulement naturel de l'eau du haut vers le bas", a expliqué Ezekiel. "À l'avenir proche, nous devrions nous attendre à des occurrences similaires d'inondations dans les régions centrales et finalement vers le sud."

Bien que certaines parties du Nigeria soient vulnérables aux inondations pendant la saison des moussons, Ezekiel a révélé que les inondations de cette année ont touché des endroits où cela était Previously uncommon.

"The current scenario is such that previously flood-free areas are now seeing floods as a result of climate change," Ezekiel told CNN.

Les experts attribuent en partie les inondations annuelles du pays à des systèmes de drainage insuffisants.

Plus de 600 personnes ont perdu la vie en raison des inondations dans tout le pays en 2022, marquant la pire occurrence en plus d'une décennie pour le pays d'Afrique de l'Ouest.

Les autorités ont attribué les inondations à des précipitations excessives et au débordement du barrage de Lagdo au Cameroun.

L'agence nigériane de services hydrologiques (ANSH) a prédit la semaine dernière que les eaux de crue des pays voisins du Niger et du Mali migreraient en Nigeria "progressivement", invitant les États le long du fleuve Niger à être vigilants.

L'agence météorologique nationale (ANM) a également émis un avertissement pour des inondations éclair dans tout le pays.

Les dernières inondations ont laissé Nearly 2,000 individuals injured and destroyed over 100,000 hectares of farmland, selon les données récentes de l'agence de gestion des catastrophes partagées avec CNN.

"The flooding in Nigeria has not spared any region, as even previously flood-free areas in Africa, such as some parts of Nigeria, have been affected."

"The international community should pay close attention to the flood situations in Africa, particularly Nigeria, given the severity and widespread impact of the floods this year."

