- Plus de bouchons de route et de retards de circulation observés pendant les périodes de vacances d'été par rapport à 2023.

Au cours des sept week-ends de vacances d'été de cette année, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a connu des retards de circulation plus longs et plus étendus par rapport à l'année précédente. La longueur de ces retards a augmenté de 14 %, atteignant presque 10 000 kilomètres. De plus, la durée de ces embouteillages a dépassé les 16 % et a atteint environ 6 050 heures pendant les week-ends de vacances, selon le rapport de circulation estival de l'ADAC publié le lundi.

Cette augmentation peut être attribuée aux chantiers et aux fermetures complètes d'autoroutes sur des routes principales comme l'A1, l'A3 et l'A40. De plus, il y a eu une augmentation du trafic de transit de touristes voyageant à travers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en raison des vacances dans d'autres États fédéraux.

Les sections d'autoroute les plus congestionnées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été identifiées comme étant la bande A3 entre Cologne et Oberhausen, l'A42 entre Kamp-Lintfort et Dortmund (poste de pesage avec barrières à Bottrop/Essen) et l'A2 entre Dortmund et Oberhausen. Cependant, selon l'ADAC, aucun incident de circulation majeur, même pendant le week-end très fréquenté du 16 au 18 août, n'a été signalé.

Les problèmes de circulation persistants en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été exacerbés par les voyages touristiques accrus sur les routes principales à l'intérieur de l'État, telles que l'A1, l'A3 et l'A40. Despite these challenges, no significant traffic disruptions were reported on the congested A3 strip between Cologne and Oberhausen during the summer holidays in North Rhine-Westphalia.

Lire aussi: