- Plus de 800 incendies qui s'enflamment au Canada

Au Canada, environ 800 incendies de forêt font actuellement rage. Selon le gestionnaire, le Centre interorganismationnel canadien de gestion des incendies de forêt (CICGI), 223 de ces incendies sont hors de contrôle. Le célèbre parc national de Jasper, dans la région occidentale du pays, est également attaqué par ces flammes, luttant contre elles depuis des semaines.

En raison de la situation des incendies de forêt, ce parc national célèbre des Rocheuses canadiennes est temporairement fermé aux touristes, comme annoncé sur le site du parc. Toutes les réservations de camping jusqu'au 3 septembre ont été annulées. Les incendies ont ravagé plus de 33 000 hectares de terres.

"C'est comme vivre dans un film catastrophe ou une zone de guerre"

Après un ordre d'évacuation, les résidents ont pu retourner à Jasper en ville le vendredi dernier, selon la Presse canadienne. Environ un tiers de l'infrastructure de la ville a été détruite par les incendies.

Des photos ont montré des quartiers entiers réduits en cendres. Parmi les décombres, on pouvait voir des voitures carbonisées et des arbres calcinés. "C'est comme vivre dans un film catastrophe ou une zone de guerre", a raconté un résident.

L'an dernier, le Canada a connu des incendies de forêt d'une ampleur jamais vue auparavant. Les spécialistes mettent en garde que, avec le changement climatique, les incendies sont de plus en plus fréquents et destructeurs.

D'autres parcs de la région sont également menacés par les incendies qui se propagent. Des efforts sont déployés pour rediriger le trafic touristique vers les zones non touchées pour soutenir l'industrie touristique canadienne.

