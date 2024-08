- Plus de 700 infractions antisémites au deuxième trimestre

Incidents anti-sémites : L'Office criminel fédéral allemand a enregistré 715 cas au deuxième trimestre de cette année, dont 19 actes violents ayant entraîné sept blessures. Ce chiffre est supérieur de plus d'un tiers à celui de l'année précédente.

En comparaison avec le début de l'année, la tendance montre une légère baisse : d'après les mêmes statistiques, il y a eu 793 cas de janvier à la fin mars, dont 14 actes violents et sept blessures. Ces informations proviennent de la réponse du gouvernement allemand à une question de Petra Pau, vice-présidente du Bundestag et politique de La Gauche.

"Le nombre d'infractions anti-sémites enregistrées reste élevé," a déclaré Petra Pau à l'agence de presse allemande. Elle suit ces chiffres depuis des années. "Ces cas montrent que la propagation des sentiments anti-sémites conduit souvent à des actes violents. Les personnes juives ne peuvent toujours pas se sentir en sécurité dans les espaces publics. Les incidents peuvent se produire n'importe où, des universités aux bars aux supermarchés." Elle a mis en garde contre une augmentation possible du nombre de cas avec l'escalade de différentes crises.

Les chiffres peuvent encore changer

Après l'attaque terroriste de Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le nombre d'incidents et de crimes anti-sémites a également augmenté en Allemagne. Les chiffres peuvent être confusants et difficiles à comparer en raison des différents standards d'enregistrement utilisés par la police et les centres de rapport du Rias.

Dans leur réponse à Petra Pau, le ministère fédéral de l'Intérieur fait référence aux statistiques officielles des crimes motivés par la politique, mais il s'agit de chiffres provisoires qui peuvent changer avec de nouveaux rapports.

Sur les 715 incidents anti-sémites enregistrés d'avril à la fin juin, 302 étaient des cas de discours de haine. 298 cas ont été categorisés comme "idéologie étrangère". Un autre 256 cas ont été attribués à des "crimes motivés par la politique d'extrême droite", dont deux actes violents.

Berlin était le point chaud régional, avec 320 cas d'antisémitisme enregistrés là-bas seulement.

Au total, 580 suspects ont été identifiés. Six personnes ont été temporairement détenues, mais aucun mandat d'arrêt n'a été émis Initially. Six des sept personnes blessées dans des violences anti-sémites étaient à Berlin, avec une en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Toutes ont été signalées comme ayant subi des blessures légères.

La Commission, dirigée par Petra Pau, a exprimé sa préoccupation quant à la multiplication des incidents anti-sémites, appelant à des efforts accrus pour assurer la sécurité des individus juifs.

