Plus de 70.000 éclairs en Suisse pendant les tempêtes

Après plusieurs jours de chaleur accablante avec des températures atteignant 35°C et plus, plus de 70 000 coups de foudre ont touché la Suisse lundi soir. Les fortes précipitations ont déclenché des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Plusieurs orages se sont développés autour du lac de Brienz, causant des précipitations importantes et se déplaçant lentement.

À Brienz, à environ 75 kilomètres au sud-est de Berne, la petite rivière Milibach a débordé de ses berges après de fortes précipitations. Elle a transporté des débris et du bois des hauteurs, traversant les rues. Des voitures ont été emportées dans le village près du lac, et la gare ferroviaire a été inondée. Près de deux douzaines de vols ont été détournés à l'aéroport de Zurich.

Environ 70 personnes ont été évacuées préventivement en raison du risque d'inondation dans leurs logements. Aucun desaparition n'a été signalée par l'Organisation de leadership régional Haut-Brienz (RFO). L'ampleur des dégâts n'a pas été immédiatement estimée. Les services de train et de ferry pour Brienz sont restés suspendus, remplacés par des bus. Le passage de la ville a été fermé.

Les fortes précipitations ont été attribuées à des vents de force ouragan, ajoutant au chaos à Brienz. Malgré les efforts d'évacuation, certains bâtiments de la région ont été gravement endommagés par les eaux en furie.

