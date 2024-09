Plus de 600 policiers veilleront à ce que Wiesn reste la célébration publique la plus sûre.

Après l'incident de la lame à Solingen, les organisateurs des grands festivals populaires mettent l'accent sur la sécurité. Le Munich Oktoberfest, qui commence ce week-end, vise à être aussi sécuritaire que possible. Près de 600 officiers de police seront présents pour assurer la sécurité. Diverses restrictions et amendes élevées seront également appliquées.

Les autorités sont confiantes pour le 189e Oktoberfest. La Wiesn est connue comme étant le "festival populaire le plus sûr au monde", a déclaré le responsable du déploiement Christian Huber de la présidence de la police de Munich, bien qu'il ait également admis : "Nous ne pouvons pas garantir une sécurité totale". L'équipe de sécurité fait tout son possible pour atteindre un niveau de sécurité aussi proche que possible de 100 %. "Nous pouvons parler d'un très haut niveau de sécurité", a déclaré Huber. La situation de menace générale a augmenté, mais il n'y a pas de signes concrets de danger, a-t-il ajouté.

Environ 600 officiers de police patrouilleront lors du Munich Oktoberfest, du samedi au 6 octobre. Pour la première fois, 40 détecteurs de métaux seront déployés. De plus, 1200 à 1500 stewards engagés par la ville seront présents. Les contrôles réguliers aux points d'entrée et la forte présence policière font partie de la stratégie de sécurité de ce festival populaire à l'échelle mondiale, qui a attiré plus de 7,2 millions de visiteurs l'année dernière, un record.

Le site sera surveillé de près par des caméras de police, surtout les fumeurs doivent en être conscients. Malgré la légalisation partielle du cannabis, les joints sont toujours interdits lors des festivals populaires bavarois. Comme l'année dernière, lorsque le cannabis était encore illégal, la police prendra des mesures strictes. Des amendes allant jusqu'à 1500 euros peuvent être infligées pour les joints sur la Theresienwiese. "Évitez de fumer cette substance sur les terres de la Wiesn", conseille Huber.

Surveillance par caméras, interdiction des drones, caméras corporelles

La stratégie de sécurité en évolution comprend également l'interdiction des sacs et des sacs à dos plus grands, ainsi que des couteaux et des bouteilles en verre. Tentative de apporter un couteau d'une tente sur le site du festival pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 1000 euros.

Les drones et les vols sont interdits au-dessus du site. Environ 50 caméras surveillent la zone de l'événement. Les officiers de police sont équipés de caméras corporelles et les routes d'accès sont sécurisées par des barrières et des pots en béton.

