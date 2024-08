- Plus de 600 fondations en Saxe - la tendance est toujours croissante

Saxe a réalisé une croissance de 3,5 pour cent en nombre de fondations l'an dernier, se classant troisième parmi tous les États fédéraux. Selon les données de l'Association des fondations allemandes, il y avait 23 nouvelles créations. La moyenne nationale était de 2,1 pour cent, et dans l'est, elle était de 3,8 pour cent. Avec 658 fondations de droit civil reconnues, Saxe reste en tête en Allemagne de l'Est. En termes de nombre de fondations pour 100 000 habitants, elle se classe 12e parmi les États fédéraux, avec 16,1, ce qui est encore bien en dessous de la moyenne nationale de 31.

Le samedi, la fondation civique "Stolpener Land" sera créée, initiée par des personnes vivant dans la ville de Stolpen et les villages environnants près de la région de la Suisse saxonne. Leur objectif est de renforcer la cohésion et le bien commun dans un cadre rural traditionnel, et de promouvoir la vie sociale dans son ensemble. Ils visent à créer des rencontres, à préserver les traditions locales et à être un espace ouvert pour tous ceux qui s'engagent en faveur des valeurs de notre constitution, notamment la démocratie, la dignité humaine, le respect, la tolérance et la diversité.

Les tendances de fondation continuent de augmenter, selon le ministère de l'Intérieur. Les plus anciennes encore actives remontent au 16e siècle, tandis que les plus récentes ont moins de quelques semaines. Les objectifs des fondations vont du soutien aux sites culturels et patrimoniaux individuels, au soutien du talent scientifique, à l'amélioration de la vie des malades et des défavorisés, aux objectifs corporatifs ou au soutien de sa propre famille. Les actifs disponibles varient entre quelques milliers et plusieurs millions d'euros.

Par exemple, la Fondation du Gewandhaus de Leipzig, ou les nombreuses fondations des caisses d'épargne saxonnes, assurent, soutiennent et enrichissent la vie culturelle, artistique et sociale, soulagent également l'État libre et les municipalités. Les entreprises de taille moyenne s'engagent dans la vie sociale par le biais de fondations d'entreprise, et maintenant sept fondations civiques promouvant la cohésion sociale locale.

Le ministre de l'Intérieur Armin Schuster (CDU) a salué l'initiative de créer la fondation civique "Stolpener Land", en déclarant : "Cela montre l'esprit d'une cohésion sociale active intergénérationnelle. Notre démocratie prospère grâce à la participation, pas grâce à l'observation."

