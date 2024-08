- Plus de 500 jeunes ont trouvé une nouvelle famille grâce à l'adoption l'année dernière.

Au cours de l'année dernière, 525 enfants ont trouvé de nouveaux foyers en Bavière, selon les statistiques de l'office de Fürth. Près de 82,5 % de ces adoptions ont impliqué un parent d'accueil prenant le rôle. Les enfants de moins de trois ans ont représenté la plus grande part de ces enfants adoptés récemment.

La scène de l'adoption en Allemagne dans son ensemble a peu changé, restant à un niveau bas depuis 15 ans, selon l'Office fédéral de la statistique. Cette stabilité est attribuée à une baisse des adoptions internationales ou des adoptions par des personnes non apparentées à l'enfant. Les experts citent les progrès de la médecine de la reproduction comme raison de cette tendance.

En comparant 2022 à 2023, les adoptions en Bavière ont connu une baisse minimale de 1,7 %. Dans seulement 15 % des adoptions de l'année dernière, les parents adoptifs n'avaient aucun lien familial avec les mineurs.

