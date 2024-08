Plus de 500 communautés ukrainiennes sont privées d'électricité à la suite des attaques

En Ukraine, 524 communautés subissent des pannes de courant en raison de l'agression russe. Le ministère de l'Énergie ukrainien divulgue cette information via l'agence de presse d'État Ukrinform. La situation dans le secteur de l'énergie est préoccupante, mais il n'y a pas de restrictions imposées aux consommateurs.

11:38 Ukraine : Plus de 160 affrontements avec les troupes russes à l'avant dans les 24 dernières heures

Le côté ukrainien a enregistré 160 affrontements à l'avant hier. Des combats intenses ont eu lieu dans dix régions, avec la plus grande tension observée dans la direction de Pokrovsk, comme l'indique le rapport de situation de ce matin publié par le quartier général des Forces armées d'Ukraine. Les forces russes ont lancé cinq attaques avec 15 missiles et 95 attaques avec 127 bombes aériennes guidées sur les positions ukrainiennes, ainsi que sur les villes et les villages.

10:57 Employé de Reuters porté disparu après une attaque hôtelière dans la ville ukrainienne de l'Est de Kramatorsk - Les recherches continuent dans les décombres

Les forces russes ont pris pour cible un hôtel dans la ville ukrainienne de l'Est de Kramatorsk hier soir, selon des sources ukrainiennes. Un employé de Reuters est maintenant porté disparu, et deux autres ont été blessés. Dans un communiqué de l'agence de presse, il a été rapporté qu'une équipe de six membres de Reuters séjournait à l'Hôtel Sapphire lorsque l'incident s'est produit. Le bâtiment a apparemment été touché par un roquette hier. "L'un de nos collègues est toujours porté disparu, et deux autres ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux", a déclaré le communiqué. Ils collaborent avec les autorités à Kramatorsk. Le gouverneur de la région de Donetsk a écrit sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk". Deux journalistes ont été blessés, et un est toujours porté disparu. "Les autorités, la police et les services de secours sont sur les lieux. Les opérations de démolition et de secours sont en cours." Le ministère de la Défense russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. "Les forces russes ont attaqué la ville de Kramatorsk, probablement avec un missile Iskander-M", a déclaré un communiqué du Bureau du procureur général d'Ukraine, ajoutant qu'ils ont entamé une "enquête préliminaire" sur l'attaque. La missile a frappé à 22h35 heure locale hier.

10:44 Commandant de l'Air : Plus de 80 % des drones Shahed russes interceptés et détruits hier soir

Les forces de défense aérienne d'Ukraine ont semble-t-il passé une nuit réussie : elles ont intercepté et détruit plus de 80 % des drones Shahed russes. L'agence de presse d'État Ukrinform rapporte cela, citant le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleschuk. Non seulement les défenseurs ukrainiens ont intercepté plus de 80 % des drones kamikazes, mais ils ont également intercepté la plupart des missiles qu'ils ont lancés.

10:20 Ukraine : Hôtel à Kramatorsk bombardé - Plusieurs journalistes occidentaux blessés

Plusieurs journalistes occidentaux ont été blessés hier soir par un bombardement russe de la ville ukrainienne de l'Est de Kramatorsk, selon des rapports officiels. Un hôtel a été touché, et deux personnes ont été secourues blessées, tandis qu'une personne est toujours ensevelie sous les décombres, a écrit le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Wadym Filaschkin, sur Telegram. "Les trois victimes sont des journalistes, citoyens d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni." L'attaque a été confirmée dans des blogs pro-russes. Selon eux, Kramatorsk a été attaqué avec de lourdes bombes glissantes du type FAB-1500. Cependant, il est rapporté là qu'une usine de machines et plusieurs cibles militaires ont été touchées.

09:54 Exportations d'électronique américaines vers la Russie : les nouvelles réglementations d'exportation américaines critiquées par la Chine

La Chine a critiqué les contrôles renforcés par les États-Unis contre une soixantaine d'exportateurs de la République populaire. Cette mesure perturbe l'ordre commercial international et entrave les échanges de biens normaux, a déclaré le ministère du Commerce de Beijing. La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. Le ministère réagit à une décision du gouvernement américain vendredi dernier. Cette décision a placé 105 entreprises - 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays - sur une liste avec des restrictions d'exportation. Elles ont été ciblées pour diverses raisons, allant du transfert d'électronique américaine à l'armée russe à la production de milliers de drones utilisés par la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Ces entreprises doivent maintenant obtenir des licences difficiles à obtenir.

09:29 "250 cibles à portée" pour l'Ukraine : l'ISW plaide pour l'utilisation illimitée des missiles à longue portée

Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'utilisation non limitée d'armes à longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Malgré le redéploiement des forces aériennes vers les arrières plus profonds, de nombreuses cibles militaires restent à portée des missiles ATACMS américains que l'Ukraine utilise déjà, bien que sous des restrictions de Washington empêchant leur utilisation contre le territoire russe. "L'ISW estime qu'au moins 250 objets militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine", indique une récente analyse. Cependant, seuls les attaques avec des lanceurs multiples HIMARS et des missiles GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela permet à l'Ukraine de cibler au plus 20 des 250 objets", déclare l'ISW.

09:06 Kyiv : 1 190 soldats russes "neutralisés" en une journée

08:39 Forces Aériennes Ukrainiennes : Majorité des Missiles et Drones Russes Interceptés Lors des Opérations Nocturnes

Selon les rapports, l'Ukraine a affirmé que la Russie avait lancé de nombreux missiles et drones vers ses territoires du nord et de l'est pendant la nuit. Les Forces Aériennes Ukrainiennes ont déclaré que la plupart des missiles n'avaient pas atteint leurs cibles. Divers types de missiles ont été utilisés, notamment les missiles balistiques Iskander-M, les missiles de croisière Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre précis de missiles détruits n'a pas été divulgué. De plus, huit des neuf drones d'attaque russes ont été abattus avec succès.

08:08 Bilan des Victimes Passé à Six suite à l'Attaque de Roquettes Russes Overnight sur le District de Slobidsky à Kharkiv

Le nombre de victimes a augmenté à six suite à une attaque de roquettes russes overnight sur le district de Slobidsky dans la région de Kharkiv, selon le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, rapporté par l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform.

07:32 Zelensky Salue les Nouveaux Drones de Roquettes Ukrainiens Palianytsia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones de roquettes Palianytsia fabriqués en Ukraine. Zelensky a déclaré que ces drones de roquettes et d'autres avancées militaires sont vitales pour la nation, compte tenu des retards dans les décisions de certains partenaires internationaux. "Aujourd'hui, notre nouvelle arme a vu son premier succès opérationnel au combat", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une nouvelle classe de drones de roquettes ukrainiens, les Palianytsia".

06:55 Commandant d'Azov Critique l'Échange de Prisonniers : Aucun Combattant d'Azov Libéré

Aucun soldat d'Azov n'a été impliqué dans le dernier échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, selon les rapports ukrainiens citant le commandant de brigade Denys Prokopenko. "Kyiv Independent" rapporte que le commandant du régiment Azov a critiqué le dernier échange de prisonniers, exprimant son mécontentement du fait qu'aucun des combattants d'Azov qui ont été en captivité russe pendant plus de deux ans n'ait été inclus.

06:14 Gouverneur : Cinq Morts et Douze Blessés dans une Attaque Aérienne Ukrainienne sur la Région Frontalière de Belgorod

Cinq civils ont été tués et douze autres blessés, dont quatre gravement, dans une attaque aérienne ukrainienne sur la région frontalière de Belgorod pendant la nuit, selon les autorités locales dirigées par le gouverneur Vyacheslav Gladkov. Trois mineurs ont également été blessés, deux ayant été hospitalisés. L'Ukraine a récemment amplifié ses attaques sur le territoire russe et a pénétré dans la région de Kursk, frontalière de Belgorod, début août. Belgorod est devenu une cible fréquente pour les attaques aériennes et de drones ukrainiens, en réponse aux attaques depuis le côté russe.

05:47 Russie : Victimes Civiles suite aux Bombardements Ukrainiens

Cinq civils ont été tués et douze autres blessés dans des bombardements d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans le sud-ouest de la Russie, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Il n'a pas été possible de vérifier indépendamment les rapports, et l'Ukraine est restée silencieuse sur la question.

04:26 Ville de Sumy Touchée par des Roquettes et des Blessés

La ville de Sumy a été touchée par des roquettes, avec deux sites d'impact rapportés, selon l'administration militaire régionale. Sept individus ont été blessés, deux gravement. La Russie a attaqué l'infrastructure civile de Sumy samedi soir, selon les rapports.

03:35 Kharkiv et Chuhuiv Subissent des Attaques de Roquettes

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Syniehubov, met en garde : l'armée russe a lancé des attaques de roquettes sur les villes de Kharkiv et de Chuhuiv. Pour l'instant, une personne a été blessée. Une explosion importante a été signalée à Kharkiv, selon le post de Telegram du maire Ihor Terechow. Il conseille aux citoyens de faire preuve de prudence. L'origine de l'explosion reste inconnue.

03:06 Défense Aérienne Ukrainienne Avertit de l'Approche de Drones de Combat

Une alerte aérienne est en vigueur dans les régions de l'est et du sud de l'Ukraine pendant les petites heures. Les forces aériennes ukrainiennes avertissent, entre autres, d'un groupe de drones de combat Shahed se déplaçant vers la région ukrainienne du sud de Mykolaiv, au-dessus de la mer Noire. Des attaques russes accrues sont prévues autour du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, qui s'est produit samedi. Cependant, une vague plus importante d'attaques n'a pas encore eu lieu.

01:32 La Hongrie Incrimine Bruxelles pour le Blocus des Fournitures de Pétrole

La Hongrie suspecte la Commission européenne d'être à l'origine de la perturbation des fournitures de pétrole russe. Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto déclare : "Il est clair que la déclaration émise par la Commission européenne, indiquant qu'elle n'est pas prête à aider à assurer l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie, suggère que l'ordre a été donné de Bruxelles à Kyiv pour (...) créer des difficultés avec l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie". La Commission européenne s'est d'abord abstenue de commenter. En juin, le gouvernement ukrainien a ajouté le producteur de pétrole russe Lukoil à la liste des sanctions et a bloqué le pipeline Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien. Cet acte a largement isolé la Hongrie et la Slovaquie de leurs principaux fournisseurs de pétrole.

22:12 : Quatre femmes blessées lors d'une attaque des troupes russes sur un village dans la région de Kupiansk

Les troupes russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. "Les occupants ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk aux alentours de 12h00. Suite à l'attaque, une maison privée a été incendiée", a déclaré Syniehubov. Les blessées ont été admises dans des établissements médicaux. Les investigations sur les suites de l'attaque sont toujours en cours.

21:03 : Le ministre britannique de la Défense salue la résilience de l'Ukraine face à la puissance de la Russie

John Healey, ministre britannique de la Défense, publie un hommage à l'Ukraine sur la plateforme "European Pravda", célébrant le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine. "À 33 ans, l'Ukraine a proclamé son indépendance, imaginant un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie auto-gouvernée, libérée de l'emprise de l'Union soviétique", a écrit Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance au milieu d'un champ de bataille rude, luttant pour leur existence contre l'invasion brutale et illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment fait face aux odds contre la force et les ressources écrasantes de la Russie. Aujourd'hui, nous saluons l'esprit indomptable du peuple ukrainien", a écrit Healey. Ils montrent un courage remarquable, à la fois dans les secteurs militaire et civil. Les Britanniques expriment leur solidarité inébranlable et leur engagement à rester aux côtés de leurs alliés ukrainiens aussi longtemps que nécessaire. Par conséquent, le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, exhortant les gens à l'intérieur et à l'extérieur de la Grande-Bretagne à exprimer leur soutien à l'Ukraine. Healey a exhorté les utilisateurs des réseaux sociaux à "Faire du bruit pour l'Ukraine" et à partager des publications pertinentes, reconnaissant non seulement l'aide militaire et économique, mais aussi l'amitié et la solidarité qui sont accordées à l'Ukraine.

20:05 : Zelensky promu Syroyid au grade de général

Le président Volodymyr Zelensky, d'Ukraine, a élevé Oleksandr Syroyid, le chef des forces armées ukrainiennes, au grade de général, selon un décret signé par Zelensky. Auparavant, Syroyid avait le grade de colonel général en Ukraine. La promotion est due aux progrès significatifs réalisés par les troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk.

