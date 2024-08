- Plus de 500 attaques contre des réfugiés au premier semestre

La police a enregistré 519 incidents contre les réfugiés et demandeurs d'asile dans tout le pays au cours de la première moitié de 2024. Selon une réponse du gouvernement fédéral à une question mineure de la gauche au Bundestag, obtenue par le "Neues Osnabruecker Zeitung" (NOZ), il s'agit notamment d'infractions telles que la diffamation, la coercition et les lésions corporelles graves.

Dans ces incidents, qui se sont produits en dehors des logements pour réfugiés, 46 personnes ont été blessées, dont six enfants, selon la réponse obtenue également par l'agence de presse allemande. La plupart de ces incidents - un total de 456 - sont attribués à la scène d'extrême droite. En outre, il y a eu 69 attaques contre les logements pour réfugiés. En 2023, les enquêteurs ont enregistré 1 155 incidents contre les réfugiés, et il y en a eu 2 450 en cours d'année précédente.

Selon les informations du NOZ, il y a un foyer régional de ces crimes en Saxe et en Thuringe, où des élections régionales auront lieu le 1er septembre. En conséquence, sur les 286 attaques contre les réfugiés dans tout le pays au cours du deuxième trimestre de 2024, le plus grand nombre s'est produit en Saxe (41) et en Thuringe (35). La Bavière suit avec 31, la Basse-Saxe avec 30 et le Brandebourg avec 29.

"Il est depuis longtemps connu qu'il y a un lien étroit entre les slogans racistes proférés par les politiques et les mobilisations racistes et les attaques contre les réfugiés dans la rue", a déclaré Clara Buenger de la gauche au "Neues Osnabruecker Zeitung". "Lorsque la droite demande la 'remigration' au Parlement et que même les membres du gouvernement accusent les réfugiés de tous les problèmes sociaux, annoncent des expulsions massives ou qualifient les demandeurs d'asile d'envahisseurs, comme cela s'est produit en Grande-Bretagne, les racistes se sentent encouragés à chasser les humains et à terroriser les réfugiés."

Lire aussi: