- Plus de 50 morts: l'Ukraine souffre de la frappe de missiles russe

En Ukraine, le chagrin persiste après une frappe dévastatrice de roquettes sur la ville principale de Poltava. Cette attaque, impliquant des missiles Iskander selon les soupçons, a fait 51 morts et 271 blessés à la tombée de la nuit. Les équipes de secours travaillent toujours diligemment, plusieurs personnes étant encore Thought to be buried under the rubble. L'Institut militaire de télécommunications et d'informatique de Poltava a également été détruit, entraînant la mort de nombreux soldats.

L'armée russe est sous surveillance pour l'assaut sur la ville, située à 280 kilomètres à l'est de Kyiv. Cette attaque a été particulièrement dévastatrice, mais le bombardement des zones urbaines et des objets civils est devenu un horrible quotidien pour les Ukrainiens - dans la nuit, une université dans la capitale régionale du nord-est de Sumy a été rasée par une frappe aérienne.

Après la tragédie de Poltava, Zelenskyy a renouvelé son appel à l'Occident pour une autorisation rapide d'armes à longue portée afin de cibler les installations militaires russes. Il a déclaré : "Les attaques russes deviennent impossibles si nous pouvons détruire les sites de lancement des occupants et leurs bases militaires, ainsi que leur logistique". Zelenskyy a également salué la Roumanie pour son engagement à fournir un système de défense aérienne Patriot et a discuté de la nécessité de systèmes de défense aérienne supplémentaires et d'armes à longue portée avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Restructuration du gouvernement de Kyiv

De plus, Zelenskyy a annoncé une réorganisation du gouvernement pour faire face aux défis internes et externes à venir à l'automne. L'une des principales préoccupations est d'assurer l'approvisionnement en énergie de la population pendant la saison froide - les attaques persistantes de la Russie ont causé des dommages importants aux réseaux d'énergie et de chauffage d'Ukraine, entraînant des pannes de courant fréquentes.

Plusieurs ministres ont présenté leur démission, des rumeurs suggérant que le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba pourrait également être limogé. Cependant, le Premier ministre Denys Shmyhal est prévu pour conserver son poste.

Les trois premières démissions concernent les ministres responsables de l'industrie de la défense, de la justice et de l'environnement. Le directeur du Fonds d'État des biens, responsable des privatisations, a également l'intention de démissionner. Des annonces ultérieures de la démission des vice-Premiers ministres Olha Stefanishyna et Iryna Vereshchuk ont suivi. Vereshchuk gère les affaires des réfugiés, tandis que Stefanishyna supervise l'intégration européenne de l'Ukraine. Elle préparerait reportedly un nouveau rôle au sein du gouvernement.

La situation au front reste difficile

Entre-temps, les forces ukrainiennes sur le front continuent de subir des pressions. Selon le rapport du soir du quartier général de l'armée ukrainienne, près de 200 accrochages ont eu lieu. L'effort offensif principal des Russes se concentre sur la ville de Pokrovsk dans la région de Donetsk, où environ 60 conflits ont été signalés. Dans cette zone, les troupes russes ont gagné du terrain ces dernières semaines en raison de leur supériorité numérique et matérielle, ainsi que de leur domination aérienne.

L'Ukraine accuse la Russie d'exécuter des prisonniers de guerre.

Le Bureau du procureur général d'Ukraine a accusé des soldats russes d'avoir assassiné des prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur le meurtre de trois Ukrainiens dans la région de Torez dans la région de Donetsk, selon un communiqué publié sur le canal Telegram de l'agence. Les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air, mais ont été immédiatement abattus dans le dos, selon le rapport de l'agence, se basant sur des vidéos circulant sur Internet.

Ce mercredi, outre le remaniement gouvernemental prévu, une visite du Premier ministre irlandais Simon Harris à Kyiv est attendue. Il doit rencontrer le président Zelenskyy, comme l'a annoncé le gouvernement de Dublin. L'Irlande prévoit de fournir environ 36 millions d'euros pour l'aide humanitaire et la reconstruction de l'Ukraine.

L'Union européenne a condamné fermement l'assaut de l'armée russe sur les villes ukrainiennes, y compris l'attaque sur Poltava, et a appelé à des comptes. En lumière de ces événements, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a intensifié ses appels à l'Union européenne en faveur de l'aide, exhortant à l'approbation rapide d'armes à longue portée pour se défendre contre les installations militaires russes.

Lire aussi: