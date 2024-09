Plus de 50 morts et 200 blessés dans une attaque russe à Poltava, en Ukraine.

Selon le ministère de la Défense ukrainien, deux missiles ont frappé peu après l'activation de l'alerte aérienne, alors que de nombreuses personnes se rendaient encore aux abris. Les plateformes numériques et les médias locaux ont encouragé la population à donner du sang et à aider à soigner les blessés.

En soirée, le gouverneur de Poltava, Philip Pronin, s'est dit préoccupé par le fait qu'environ 18 personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Selon le président Volodymyr Zelensky, les missiles ont visé "un établissement d'enseignement et un hôpital voisin" à Poltava. "Une partie du bâtiment de l'Institut des communications a été endommagée", a expliqué Zelensky via Telegram.

Située à environ 300 kilomètres à l'est de Kyiv, Poltava comptait environ 300 000 habitants avant le conflit. Fondé dans les années 1960 pendant la période soviétique de l'Ukraine, l'Institut militaire des communications est chargé de former des spécialistes des télécommunications.

Une résidente locale, Yevgeniya Chyrva, a partagé son expérience, déclarant : "La fenêtre s'est ouverte. Il y avait de la poussière partout. J'ai juste eu le temps d'avertir ma sœur de la présence du missile."

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock (Les Verts), a réagi sur X en indiquant que le deuxième missile avait frappé "alors que les travailleurs humanitaires s'occupaient déjà des blessés". Elle a dénoncé la brutalité de Vladimir Poutine, exigeant qu'il soit tenu responsable. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a écrit sur X que l'attaque contre Poltava était une autre "action odieuse et illégale" dans la guerre de Poutine contre l'Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a qualifié l'attaque de "nouveau rappel terrible de la cruauté de Poutine envers le peuple ukrainien".

Cependant, des critiques fortes du commandement militaire ukrainien ont rapidement émergé après l'attaque. Des blogueurs militaires russes ont affirmé que la cible était destinée à une cérémonie militaire en plein air. Les critiques ont remis en question la sagesse d'organiser de tels événements alors que la menace d'attaques russes persists. "Comment tant de personnes ont-elles pu se rassembler dans un tel établissement ?" s'est interrogé, par exemple, le blogueur militaire ukrainien Sergei Naumovich.

La députée ukrainienne Mariana Besugla, membre du comité de défense et critique fréquente du commandement militaire ukrainien, a accusé les officiers supérieurs d'avoir mis en danger les troupes en organisant de tels événements. Elle a expliqué sur Telegram que des incidents antérieurs étaient restés impunis, bien qu'ils aient constitué une menace pour les soldats.

Le gouverneur de Poltava, Pronin, a expliqué que son administration ne pouvait pas fournir plus de détails sur les circonstances de l'attaque pour des raisons de sécurité. "L'ennemi utilise toutes les tactiques pour infliger plus de souffrances à l'Ukraine et pour semer la confusion parmi son peuple. Faites confiance seulement aux sources dignes de confiance", a-t-il insisté.

Zelensky a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie et rapide sur les circonstances de l'attaque à Poltava. Il a affirmé que la Russie "sera punie" et a exhorté les alliés occidentaux de Kyiv à fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne et à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée déjà livrées pour frapper le territoire russe.

