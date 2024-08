Inquiétude et Aggression dans les Établissements d'Enseignement - Plus de 5 000 cas de violations liés aux établissements d'enseignement.

L'an dernier, les autorités de Basse-Saxe ont documenté un total de 5 053 incidents, classés comme comportements inappropriés, dans le cadre scolaire. Ce chiffre représentait une augmentation de 200 cas par rapport à l'année précédente, comme l'indique le rapport annuel publié par le département d'enquête criminelle de l'État. Malgré cette augmentation, la fréquence de tels incidents continuait de rester en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

Les délits classés comme violences physiques, y compris les agressions, ont connu une forte augmentation, passant à 2 680 occurrences en 2023 (par rapport à 2 161 en 2022). De plus, cette catégorie de crime a dépassé les statistiques d'avant la pandémie.

Il est intéressant de constater que presque la moitié des suspects ont agi indépendamment. La plupart de ces individus s'identifiaient comme des hommes (77 %), les victimes masculines représentant environ deux tiers (66 %) des quelque 3 000 victimes signalées. Les enseignants ont été mentionnés comme victimes 149 fois, ce qui représente une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Parmi ces cas, les enseignants ont été victimes de violences physiques 87 fois.

Malgré la hausse des incidents de comportements inappropriés à l'école, les programmes anti-harcèlement obligatoires et les ateliers continuent d'être une partie intégrante du curriculum. De plus, des discussions régulières sont organisées avec les élèves sur le respect et l'empathie envers leurs pairs dans le cadre scolaire.

