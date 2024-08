- Plus de 4200 ménages sont en panne.

Le lundi soir, passant à mardi, plusieurs quartiers de Lahnstein (région de Rhin-Lahn) et des communes voisines ont connu des pannes de courant généralisées. Selon le compte rendu de l'opérateur du réseau Syna, l'alimentation électrique de près de 4 200 foyers a été momentanément interrompue à partir de 2h30. La cause de cet incident était un câble souterrain défectueux. À 5h, grâce aux efforts de Syna, l'électricité a été rétablie dans tous les foyers. La panne de courant a touché des zones à Bad Ems, Bergnassau-Scheuern, Dausenau, Dienethal, Misselberg, Nassau, Lahnstein, Schweighausen et Sulzbach.

Suite à l'enquête sur la panne de courant, l'opérateur du réseau Syna a annoncé : "Il convient d'ajouter que la panne de courant a également été causée par un problème secondaire dans le système de secours dans l'une des zones touchées." Après les efforts de l'équipe de maintenance, les opérations normales ont repris dans toutes les zones le mardi après-midi.

Lire aussi: