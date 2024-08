Plus de 385 000 demandes de contamination de Camp Lejeune ont été déposées.

Intégré à cette législation se trouvait le Camp Lejeune Justice Act, qui était censé indemniser les victimes de ce qui est considéré par certains comme l'un des pires cas de contamination de l'eau potable aux États-Unis. Les critiques affirment que cette initiative a été bien moins réussie.

On estime qu'un million de personnes ont pu vivre ou travailler à la Base des Marines de Camp Lejeune entre août 1953 et décembre 1987, lorsque l'eau potable était lourdement polluée par des solvants industriels cancérigènes tels que le trichloroéthylène, ou TCE, et le tétrachloroéthylène, ou PCE.

Le Camp Lejeune Justice Act a donné aux personnes exposées à la contamination sur la base de Caroline du Nord un délai de deux ans pour déposer une demande contre le gouvernement fédéral. Ce délai expire samedi.

L'idée était de mettre en place un système pour examiner rapidement les dossiers et indemniser les personnes qui pouvaient prouver leur lien avec la base et les préjudices spécifiques à leur santé, mais les défenseurs des victimes de Camp Lejeune affirment que cela ne s'est pas passé comme prévu.

À ce jour, plus de 385 000 demandes ont été déposées, mais le gouvernement a fait des offres de règlement dans seulement 114 cas, soit environ 0,03 % de l'ensemble, selon le Lt. Cmdr. Joe Keiley, porte-parole de l'office de la US Navy qui traite les demandes. Le Corps des Marines fait partie du département de la Marine des États-Unis.

Seulement 72 personnes ont accepté ces offres, et trois les ont refusées. Les avocats traitant ces dossiers affirment que ces offres sont souvent insuffisantes par rapport aux frais engagés pour lutter contre le cancer et d'autres maladies liées à la contamination. Certains pensent qu'ils pourraient obtenir de meilleurs résultats en justice.

Le reste des personnes qui ont reçu des offres de règlement n'ont pas répondu, selon la Marine.

"Le gouvernement fédéral ..., a promis à ces hommes et ces femmes quelque forme de responsabilité par le biais du Camp Lejeune Justice Act, et ils ont vraiment échoué à tenir cette promesse", a déclaré Andrew Van Arsdale, l'un des avocats qui traite les demandes des victimes.

La Marine a déclaré que certaines des demandes déposées étaient des duplicatas et que le nombre total de dossiers déposés diminuerait probablement une fois qu'ils auraient été éliminés.

"Le département de la Marine reste engagé à résoudre le plus rapidement possible tous les dossiers valides de nos militaires, employés civils, membres de leur famille et de toutes les autres demandes déposées conformément à la CLJA", a déclaré Keiley dans un communiqué.

Si le gouvernement ne traite pas les demandes dans les six mois, les victimes peuvent choisir de déposer une poursuite en justice, un processus qui pourrait prendre plusieurs années pour être résolu.

Beaucoup n'ont pas ce temps : Van Arsdale a déclaré que plus de 2 000 personnes qu'il a aidées à déposer des demandes étaient décédées en attendant une réponse. En théorie, leur famille pourrait poursuivre l'effort, mais cela devient un dossier différent et plus difficile à plaider, a-t-il déclaré.

L'un de ses clients était Terry McClure, dont la veuve, Denise McClure, a juré de poursuivre la demande de son mari.

Terry McClure était un boulanger dans le Corps des Marines stationné à Camp Lejeune à la fin des années 1970.

"Il se lavait les mains dans l'eau, cuisinait avec l'eau, se douchait avec l'eau, nageait dans l'eau", a déclaré sa veuve. "Il a dit qu'il savait que l'eau sentait mauvais. C'était horrible, et c'était à peu près tout ce qu'ils buvaient."

Terry est décédé en 2023 à l'âge de 65 ans des complications de la maladie de Parkinson.

La même année, une étude des dossiers médicaux de plus de 340 000 membres du service a révélé que les Marines stationnés à Camp Lejeune avaient 70 % de risques supplémentaires de développer la maladie de Parkinson que ceux de Camp Pendleton, en Californie, qui n'avait pas d'eau potable contaminée.

Le lien entre la maladie de Parkinson et la contamination chimique à Camp Lejeune est si solide que le gouvernement le reconnaît comme l'une des neuf blessures qui peuvent accélérer les demandes d'indemnisation financière des victimes.

Les avocats ont déposé une demande pour Terry McClure en 2022, mais la Marine n'a pas encore répondu, selon Denise et ses avocats.

Denise a déclaré que dans les dernières années de la vie de Terry, elle avait presque aucun soutien pour s'en occuper. Elle a dû acheter une remorque spéciale pour leur voiture pour l'emmener à ses rendez-vous médicaux et mettre un lit d'hôpital dans l'une de leurs chambres.

De l'argent de la Marine, dit-elle, aurait pu lui permettre d'engager plus de soutien et de le garder à la maison plus longtemps.

Maintenant, elle dit que cet argent aiderait à sécuriser sa famille.

"Ce que Terry a toujours voulu faire, c'était prendre soin de moi, alors ça le rendrait heureux de savoir que je suis prise en charge et que je peux aider à prendre soin de mon petit-enfant."

Denise n'a pas déposé de poursuite en justice car cela pourrait la faire sortir de la file d'attente pour être prise en compte pour une indemnisation, le cas échéant.

Elle, comme beaucoup d'autres familles, se sent coincée dans un limbo juridique.

"Ces gens ne cherchent pas à gagner quelque loterie de procès ici. Ils veulent simplement un peu de ressources pour chercher les soins médicaux dont ils ont besoin et vivre leurs derniers jours du mieux qu'ils peuvent", a déclaré Van Arsdale.

La Marine affirme maintenant avoir "drastiquement augmenté" l'échelle de ses opérations de traitement en créant l'Unité des revendications de Camp Lejeune, qui comprend 100 employés civils et 53 contractants. Elle a également terminé le portail de gestion en ligne qui permet aux gens de suivre leurs revendications et de communiquer directement avec le personnel traitant leur dossier.

Cette année, deux membres du Congrès de Caroline du Nord – le représentant républicain Dr. Greg Murphy et le représentant démocrate Deborah Ross – ont proposé des corrections à la loi sur la justice de Camp Lejeune qu'ils espèrent débloquer la situation juridique.

Le projet de loi clarifierait que les personnes exposées à l'eau potable contaminée à Camp Lejeune n'ont pas besoin de prouver qu'elles ont été exposées à des niveaux déterminés de produits chimiques pendant leur séjour ou leur travail sur place, selon un porte-parole de Murphy. Il permettrait également de transférer ces dossiers en dehors du district oriental de Caroline du Nord, qui est actuellement chargé de les traiter.

Murphy espère que le projet de loi sera examiné par le Comité judiciaire avant la fin de cette session du Congrès, ce qui préparerait la voie à une consideration par la Chambre entière l'année prochaine.

Van Arsdale dit que plus de 1 800 poursuites ont été intentées, et les premières dates de procès ont été provisoirement fixées pour le milieu de l'année 2025.

Denise McClure sait que pour beaucoup, cela sera trop tard.

"Ils doivent faire quelque chose pour ces gens tant qu'ils sont en vie, pas après leur décès", a-t-elle déclaré.

