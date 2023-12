Plus de 350 migrants ont été transportés par avion du Texas à Rockford avant d'être escortés jusqu'à Chicago

La ville de Rockford a déclaré dans un post Facebook que le shérif du comté de Winnebago, Gary Caruana, le président du conseil du comté de Winnebago, Joe Chiarelli, et le maire de Rockford, Tom McNamara, avaient été informés qu'un avion transportant des migrants atterrirait à l'aéroport international de Rockford dans la nuit de samedi à dimanche.

Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a déclaré dimanche sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu'il n'y avait eu aucune communication de la part du Texas et que les fonctionnaires de la ville de Chicago avaient été informés du vol en provenance de San Antonio par les autorités de Rockford.

"C'est la deuxième fois que le gouverneur du Texas transporte des demandeurs d'asile dans un avion privé", a ajouté M. Johnson sur X.

Les autorités de Rockford ont déclaré sur Facebook qu' après l'atterrissage de l'avion vers 1 heure du matin, les 355 migrants à bord ont été immédiatement placés dans des bus.

Dans un premier temps, les autorités de Rockford ont indiqué que les passagers seraient emmenés dans la "zone d'atterrissage" du centre-ville de Chicago. Ils ont ensuite publié une mise à jour sur Facebook, indiquant que les bus avaient été escortés par les adjoints du shérif du comté de Winnebago et emmenés jusqu'à la limite du comté de McHenry, à environ 60 miles au nord-ouest de la zone d'atterrissage.

Les autorités ont ajouté que les bus ne s'étaient pas arrêtés en chemin.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a affrété les bus et les personnes à bord ont été "déposées dans diverses banlieues environnantes et ont dû trouver leur chemin jusqu'à la ville", a ajouté M. Johnson dans un billet X dimanche.

CNN a contacté le bureau de M. Abbott dimanche au sujet du vol de Rockford et des bus à destination de Chicago.

Sous la direction de M. Abbott, le Texas a transporté plus de 90 000 migrants vers des "villes sanctuaires" dirigées par des démocrates, telles que Washington, New York, Chicago, Philadelphie, Denver et Los Angeles, depuis avril 2022, selon les chiffres publiés vendredi par le bureau du gouverneur. À Chicago en particulier, plus de 28 000 demandeurs d'asile sont arrivés depuis août 2022.

Pour justifier le transport en bus des migrants qui traversent la frontière sud, M. Abbott a déclaré l'année dernière que "seuls le Texas et l'Arizona ont supporté le poids du chaos et des problèmes qui en découlent".

"Maintenant, le reste de l'Amérique peut comprendre exactement ce qui se passe", a-t-il ajouté.

De nombreux migrants arrivent avec des ressources extrêmement limitées, comme l' a rapporté CNN. Ils ont été dépouillés de leurs vêtements chauds par les agents de la patrouille frontalière et ont condensé leurs affaires dans un seul sac, arrivant souvent dans les villes froides du nord-est avec "un seul T-shirt", a déclaré vendredi à CNN Pedro Rios, directeur du programme de San Diego de l'American Friends Service Committee's U.S./Mexico Border Program (programme frontalier États-Unis/Mexique).

Les autorités de la ville de Rockford ont déclaré sur Facebook que si d'autres vols atterrissaient, elles activeraient le centre local des opérations d'urgence "pour coordonner la logistique et la planification afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées tout au long de ce processus".

Dimanche, le maire a qualifié la situation de "crise internationale et fédérale que l'on demande aux gouvernements locaux de subventionner" lors de l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS.

Il a déclaré que la situation actuelle était "insoutenable".

"Ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer une structure et une coordination autour de cette crise humanitaire, et malheureusement, le gouverneur du Texas, le gouverneur [Greg] Abbott, est déterminé à continuer à semer les graines du chaos", a déclaré M. Johnson. "Il s'est attelé à cette tâche très dangereuse qui consiste à faire monter des individus dans des avions et à les faire entrer dans nos différentes villes. Il s'agit certainement d'une question de sécurité nationale, mais c'est aussi le type de chaos que ce gouverneur est déterminé à administrer".

Au début du mois, Chicago a commencé à saisir et à remorquer des bus après avoir adopté une ordonnance visant à lutter contre les "bus voyous" en provenance du Texas qui déposent des migrants dans toute la ville, a rapporté CNN.

Les vols et les bus en provenance du Texas interviennent également dans un contexte de recrudescence du nombre de migrants traversant la frontière sud des États-Unis. Les autorités frontalières ont rencontré plus de 225 000 migrants le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ce mois-ci, ce qui représente le total mensuel le plus élevé depuis 2000, selon les statistiques préliminaires de la sécurité intérieure communiquées à CNN.

Travis Nichols et Alisha Ebrahimji de CNN ont contribué à ce reportage.

