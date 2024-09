Plus de 300 morts à cause des pluies torrentielles au Pakistan

Au Pakistan, plus de 320 personnes ont péri depuis le début de la saison des moussons en juillet, selon l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Environ la moitié de ces victimes étaient des enfants. Par ailleurs, près de 600 personnes ont été blessées et environ 24 000 maisons ont été endommagées.

La métropole animée de Karachi a récemment été en alerte maximale en raison de précipitations excessives, déclenchant des opérations de sauvetage dans ses régions sud pour évacuer les habitants des villes inondées.

Ce pays d'Asie du Sud connaît généralement de fortes précipitations pendant la saison des moussons, qui s'étend de juillet à septembre. Malheureusement, les événements météorologiques extrêmes se produisent de plus en plus fréquemment. Les experts attribuent ces phénomènes au changement climatique, qui a ravagé le Pakistan lors de l'été 2022, submergeant environ un tiers du pays et entraînant la mort tragique de 1 700 personnes.

