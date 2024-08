- Plus de 30 degrés et tempêtes locales attendues en Bavière

Les températures en Bavière devraient augmenter à nouveau au-dessus de 30 degrés. Cependant, des conditions météorologiques locales graves avec de fortes pluies sont également attendues, selon le Service météorologique allemand (DWD). Il y a également une possibilité de grêle dans certaines zones isolées.

Le mardi matin, le soleil brillera initialement avant que des orages ne se forment autour de midi. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés. Dans les régions alpines plus élevées, elles seront d'environ 28 degrés.

Le mercredi débutera également ensoleillé, mais le risque de conditions météorologiques graves restera élevé. En après-midi et en soirée, il y aura plus d'orages violents. Les températures resteront élevées, avec des maximales entre 27 degrés dans les Alpes et 33 degrés à partir du Danube.

Le mardi, malgré les prévisions pour les régions alpines plus élevées de Bavière, les températures caniculaires d'environ 28 degrés contrasteront avec les fortes pluies et la grêle attendues dans d'autres régions. Suite à ce pattern météorologique imprévisible, la Bavière est attendue pour subir plus d'orages violents le mercredi, maintenant les températures élevées.

