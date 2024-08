- Plus de 30 000 visiteurs sont attendus au Highfield Festival.

Trois Jours de Fête, Artistes Préférés et Détente au Bord du Lac : Le Festival Highfield à Lac Störmthal près de Leipzig

Le Festival Highfield à Lac Störmthal près de Leipzig propose trois jours de fête, d'écoute de ses artistes préférés et de détente au bord du lac. Selon les organisateurs, il s'agit du plus grand festival rock de Saxe et il est presque complet. "Nous attendons environ 30 000 visiteurs, et il reste encore des billets pour les catégories comme les passeports multi-journaux ou journaliers", a déclaré un porte-parole de l'agence de concerts FKP Scorpio. "Les invités attendent avec impatience leurs artistes préférés et un moment de détente au bord du lac."

Du vendredi (16 août) au dimanche (18 août), environ 50 artistes des genres comme l'indie-rock, le hip-hop et le rock se produiront, dont de nombreuses légendes de la musique. Certains des artistes d'ouverture du vendredi incluent Peter Fox, Alligatoah et les Donots, suivis de Rise Against, Cro et Feine Sahne Fischfilet. Le festival se terminera le dimanche avec des performances de Mando Diao, Marsimoto et Macklemore.

Baignade et Musique en Jour

L'une des particularités du Highfield est son emplacement au bord du lac. "Le festival dispose de sa propre zone de plage, qui est également utilisée pour de petits concerts, du beach-volley et d'autres activités", a souligné le porte-parole. Cela permet aux visiteurs de nager dans le lac pendant la journée, de se détendre sur la plage et d'écouter de la musique sur la scène de la plage. Un passeport pour tous les jours coûte 199 euros, et les billets journaliers sont à 99 euros.

De nombreux festivaliers arrivent jeudi et prennent possession du camping. Pour ceux qui préfèrent un niveau de confort plus élevé, des tentes préinstallées ou des hébergements dans un complexe peuvent être réservés. Il y a un bus-navette de Leipzig Hauptbahnhof au site du festival, coûtant 10 euros par personne. De plus, un bus-navette gratuit est proposé pour le parc Pösna voisin.

