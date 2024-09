Plus de 30.000 personnes ont déjà choisi de quitter le Liban.

Suite aux attaques agressives d'Israël au Liban, près de 30 000 personnes ont trouvé refuge en Syrie selon les données de l'ONU. Environ 80 % de ces réfugiés sont des Syriens, le reste étant principalement des Libanais, selon Gonzalo Vargas Llosa, représentant du HCR en Syrie. Il a partagé ses observations depuis la frontière libano-syrienne avec des journalistes à Genève via une liaison vidéo.

La veille, on estimait que seulement 13 500 personnes avaient cherché refuge en Syrie. Selon Vargas Llosa, "à la fois les Syriens et les Libanais choisissent de fuir un pays en guerre pour un autre qui se bat contre ses propres crises et conflits depuis plus d'une décennie". Il est difficile de comprendre la complexité d'un tel choix, a-t-il noté.

Avant l'escalade récente, les rapports de l'ONU faisaient état de 110 000 personnes déplacées au Liban. Depuis, 118 000 personnes supplémentaires ont rejoint leurs rangs, a rapporté Imran Riza, coordonnateur humanitaire de l'ONU à Beyrouth, la capitale du Liban.

Les êtres humains, en particulier les Syriens et les Libanais, sont contraints de quitter leur foyer en raison des conflits et des crises qui sévitent dans leurs pays. L'escalade au Liban a entraîné une augmentation du nombre de personnes cherchant refuge en Syrie, portant le nombre total de réfugiés au-delà de 30 000.

