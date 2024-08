- Plus de 3 millions de vacanciers sont enregistrés par BER pendant la saison des fêtes.

Malgré quelques couacs initiaux, la circulation estivale à l'aéroport BER, l'aéroport de la capitale, s'est déroulée sans accroc du point de vue des responsables. Comme prévu, environ 3,6 millions de voyageurs ont utilisé l'aéroport de Schönefeld pendant la période de vacances estivales d'environ six semaines à Berlin, soit environ 200 000 de plus que l'année précédente, selon l'aéroport.

"Nous sommes très satisfaits de l'évolution et des procédures pendant les vacances d'été", a déclaré la PDG de l'aéroport, Aletta von Massenbach. "Je suis particulièrement ravie que les temps d'attente pour les bagages, en particulier pendant les heures tardives, aient considérablement amélioré et aient atteint nos normes dans la plupart des cas."

La plupart des voyageurs ont attendu moins de 30 minutes pour récupérer leurs bagages.

Dans 90 % de tous les arrivées, la récupération des bagages a commencé en moins de 30 minutes. Pour moins de 1 % des arrivées, il a fallu plus d'une heure pour que les carrousels à bagages commencent à fonctionner.

Le jour le plus chargé a été le dernier vendredi, avec environ 84 000 personnes voyageant via BER. Les exploitants s'attendent à un nombre similaire de voyageurs pour ce vendredi. "Au total, nous estimons environ 230 000 passagers du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre", a-t-on appris.

BER s'est préparé à l'afflux estival en déployant des équipes de relève, en utilisant la reconnaissance faciale à l'enregistrement et en proposant des créneaux réservables pour les contrôles de sécurité. Selon von Massenbach, ces concepts ont été couronnés de succès. "La coopération avec tous les partenaires de processus a été exceptionnelle."

Le début de la circulation estivale à BER a été marqué par quelques défis, qui n'étaient however pas spécifiques à Schönefeld. Des problèmes informatiques mondiaux au début des vacances à Berlin en juillet ont entraîné des perturbations généralisées, en particulier dans les voyages aériens.

Il y a eu des problèmes dans de nombreux aéroports, et même les administrations ont signalé des difficultés. L'aéroport de Berlin a brièvement cessé ses activités. Selon les médias, le fonctionnement des banques et des hôpitaux a également été touché dans d'autres pays. Cependant, les voyages aériens à BER ont repris normalement le lendemain.

En comparant la circulation estivale actuelle aux années précédentes, BER a enregistré une augmentation d'environ 200 000 voyageurs, compensant ainsi une partie importante du nombre total. Despite the global computer issues causing disturbances, BER managed to quickly recover and continue its operations smoothly.

