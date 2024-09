- Plus de 3.500 personnes ont participé à une manifestation anti-guerre à Munich.

À la suite de l'événement Journée anti-guerre en Allemagne, environ un millier de personnes ont manifesté leur position pour la paix et contre la guerre à Munich.

L'événement principal était un défilé qui a commencé à Marienplatz et était prévu pour se terminer au même endroit. La police a estimé qu'environ 3 500 personnes y ont participé à son apogée, bien que 5 000 se soient inscrites.

À la Königsplatz, le syndicat Verdi a rapporté une manifestation avec 2 000 participants sous la bannière "Plus jamais de fascisme et de guerre ! Vive la solidarité internationale !". La police a compté environ 350 personnes. Les deux événements ont commencé paisiblement et n'ont pas entraîné d'incidents significatifs.

Un anniversaire de la Journée anti-guerre est célébré chaque 1er septembre pour rappeler l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le même jour en 1939, qui a marqué le début de la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs manifestations ont eu lieu à Munich un samedi. Environ 500 personnes de la scène Reichbürger se sont réunies sous la bannière "La grande réunion des États fédéraux, de la patrie et de la paix dans le monde". Dans le même temps, des membres de "The Last Generation" ont momentanément bloqué une rue du centre-ville pour plaider en faveur de la transition loin des combustibles fossiles.

