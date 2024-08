- Plus de 280 pétitions ont été déposées pour la création de coopératives de culture du cannabis.

Suite à la décriminalisation partielle du cannabis pour les adultes, des plans pour des collectifs de culture à plus grande échelle sont progressivement mis en place dans tout le pays. Un sondage réalisé par l'Agence allemande de presse a révélé que plus de 280 demandes de permis ont été déposées auprès des autorités étatiques dans tout le pays. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est en tête avec 69 demandes, tandis que la Basse-Saxe a soumis 27 demandes et a délivré 11 permis, ce qui en fait le seul autre État à avoir plusieurs approbations. Ailleurs, seulement trois permis ont été délivrés au total.

Depuis le 1er juillet, les "collectifs de culture à but non lucratif" avec un maximum de 500 membres sont désormais autorisés dans le cadre de la deuxième phase de la légalisation du cannabis en Allemagne. Au sein de ces collectifs, les adultes peuvent s'unir pour cultiver du cannabis et le partager entre eux à des fins personnelles. Toutefois, il y a des directives strictes à respecter. Depuis le 1er avril, l'utilisation de cannabis par les adultes est légale, avec certaines limites. Il est maintenant permis de cultiver jusqu'à trois plants à titre privé et de posséder jusqu'à 50 grammes de cannabis.

De nombreuses demandes de collectifs de culture ont également été soumises dans d'autres États, comme la Bade-Wurtemberg, qui en compte maintenant 47, selon la présidence du gouvernement responsable à Fribourg. À ce jour, la Bavière a 24 demandes en cours d'examen, mais aucun permis n'a encore été délivré. En dehors de la Basse-Saxe, c'est également le cas pour le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Berlin et la Rhénanie-Palatinat - chacun de ces États ayant approuvé un premier collectif de culture.

Le processus de demande et les inspections peuvent être complexes, comme l'ont détaillé les autorités étatiques. Les demandeurs doivent fournir des informations telles que le nombre de membres, l'emplacement et la taille des zones de culture, les rendements annuels de cannabis attendus, les mesures de sécurité et un plan de santé et de protection des jeunes. Une période de revue de trois mois est prévue.

Des demandes d'amélioration des concepts et des statuts ont été rapportées par l'office d'État responsable de la Rhénanie-Palatinat. Une équipe composée d'un avocat, de deux employés administratifs et d'un jardinier est chargée de traiter les demandes en Rhénanie-Palatinat. De nombreux rejets sont dus à une protection insuffisante des jeunes, comme l'a expliqué la chambre agricole responsable de la Basse-Saxe - par exemple, des distances insuffisantes par rapport aux jardins d'enfants et aux écoles. Si les insuffisances sont corrigées, les associations peuvent resoumettre leurs demandes. Berlin n'a pas encore émis de directives clarifiantes. Pour l'instant, les douze districts sont responsables du traitement des demandes dans la capitale.

La permission pour les collectifs dure sept ans, comme le stipule la loi. Elle peut être prolongée après cinq ans. Il y a également des directives pour la taxe sur le cannabis - jusqu'à 25 grammes par membre par jour et 50 grammes par mois sont autorisés. Pour les personnes âgées de 18 à 21 ans, jusqu'à 30 grammes par mois avec un maximum de 10 % de tétrahydrocannabinol (THC) sont permis.

Le nombre de clubs de culture et leur rythme d'émergence restent incertains. Le ministère fédéral de la Santé a estimé dans le projet de loi qu'environ 1000 clubs pourraient émerger au cours de la première année et 500 chacun au cours des quatre années suivantes.

Plusieurs États sont encore en train de finaliser les catalogues de pénalité pour les violations des règles de culture et de consommation de cannabis. La Bavière a rapidement établi un catalogue de pénalité, tandis que d'autres États ont suivi. La Hesse a mis en place son catalogue le 1er juillet. Fumer un joint près des enfants peut entraîner une amende de 1000 euros, tandis que fumer à l'école ou à proximité peut entraîner une amende de 500 euros. Le catalogue de pénalité est en vigueur dans le Schleswig-Holstein depuis le 5 juillet. Les individus ayant plus de 50 grammes de cannabis chez eux peuvent s'attendre à une amende de 500 à 1000 euros. D'autres États sont encore en train de finaliser leurs catalogues, comme le Brandebourg et Brême. La Bade-Wurtemberg n'a pas l'intention de mettre en place un catalogue, car la législation existante est jugée suffisante.

L'association des producteurs de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui est l'État ayant le plus de demandes, est activement engagée dans la navigation du processus de demande et dans le respect des directives. L'association des producteurs de la Rhénanie-Palatinat, avec une équipe de personnel spécialisé, examine minutieusement les demandes, cherchant à résoudre tout problème de protection des jeunes avant les approbations.

Lire aussi: