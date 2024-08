- Plus de 25 000 mandats de perquisition ont été émis dans la région du Sud-Ouest.

À partir du 1er juillet, l'Autorité d'Enquête Criminelle (EKA) du Bade-Wurtemberg a annoncé qu'il y avait 25 388 mandats d'arrêt dans leur base de données. Ce chiffre est presque deux fois plus élevé que celui de 2021 (13 542). Cependant, un représentant de l'EKA a souligné que l'examen de tels cas individuels ne fournit qu'une insight limitée.

Ils ont expliqué à l'Agence de Presse Allemande à Stuttgart que les mandats d'arrêt sont exécutés de manière routinière, et le casier judiciaire de l'auteur est ensuite supprimé. Simultanément, de nouveaux mandats d'arrêt sont émis, et des individus sont ajoutés à la liste des personnes recherchées.

Dans 2 897 des situations actuelles, l'objectif était d'arrêter des suspects. Inversement, l'objectif était d'appliquer des sentences dans 22 491 cas.

Il est important de noter que ces mandats d'arrêt apparaissent généralement dans la base de données lorsque le crime sous-jacent est géré au sein du Bade-Wurtemberg. Par conséquent, ces ordres ne concernent pas principalement les résidents ou les individus présents dans le Sud-Ouest. De plus, une personne peut avoir plusieurs mandats d'arrêt contre elle.

Le représentant de l'EKA a également expliqué que l'augmentation des mandats d'arrêt n'indique pas nécessairement une augmentation de l'activité criminelle au sein du Bade-Wurtemberg, car les statistiques ne représentent que les ordres émis dans leur juridiction. Plus important encore, le nombre total d'individus ayant des mandats d'arrêt actifs à tout moment est beaucoup plus élevé en raison de l'émission et de la suppression répétées des ordres.

