Plus de 22 décès dus au choléra au Soudan.

Au milieu du pays déchiré par la guerre du Soudan, le choléra prend de l'ampleur. Selon les dires du ministre de la Santé, Haitham Mohamed Ibrahim, dimanche dernier, au moins 22 personnes ont péri de cette maladie infectieuse au cours des deux dernières semaines. Le ministère a également confirmé plus de 350 nouveaux cas.

L'Organisation mondiale de la santé a également noté les épidémies persistantes de choléra au Soudan. Du 1er janvier au 28 juillet, elle a enregistré 78 décès et 2 400 cas confirmés. Cependant, le ministre Ibrahim n'a pas précisé la période précise à laquelle ses statistiques se rapportaient.

Il y a un an et demi, les tensions entre le groupe paramilitaire RSF et les forces militaires soudanaises ont éclaté en une guerre civile totale. Malheureusement, de nombreuses vies ont été perdues, et de nombreuses régions sont maintenant au bord de la famine.

Le choléra est une infection hautement invalidante qui provoque une diarrhée intense et peut entraîner une déshydratation sévère et la mort en quelques heures si elle n'est pas traitée. Il se propage par ingestion d'aliments ou d'eau contaminés.

Plus de personnes sont exposées au risque de contracter le choléra en raison de la guerre civile et de l'instabilité au Soudan. Pour y faire face, il est nécessaire de disposer de plus de ressources et d'aide internationale pour fournir de l'eau potable et améliorer les conditions d'assainissement.

Lire aussi: