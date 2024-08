- Plus de 200 postes d'enseignants sont vacants dans le Land de Brême

Au début de l’année scolaire, il y a 201 postes d’enseignant non pourvus dans l’État allemand de Brême. Dans la ville de Brême, 75 postes sont vacants, a déclaré le sénateur de l’Éducation Sascha Aulepp. À Bremerhaven, une solution n’a pas encore été trouvée pour 126 postes. "Je suis également très préoccupé", a déclaré le politique du SPD. Cependant, Brême se porte mieux que d’autres États fédéraux - malgré une augmentation significative du nombre d’élèves.

Par rapport à l’année scolaire précédente, environ 1 100 enfants et jeunes gens supplémentaires sont désormais scolarisés dans la ville de Brême, a annoncé le sénateur. Ainsi, 90 classes supplémentaires ont été créées là-bas. Environ 61 000 enfants et jeunes gens sont scolarisés à Brême.

Pour attirer plus d’enseignants, le département de l’éducation continue de se concentrer sur l’attraction de personnes souhaitant changer de carrière. De plus, des enseignants ont été transférés vers d’autres écoles, a déclaré Aulepp. "Cela a été réalisé grâce à un accord mutuel. Nous n’avons pas eu à imposer ou ordonner des transferts." Le taux d’approvisionnement en enseignants dans la ville de Brême est d’environ 98 %.

