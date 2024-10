Plus de 200 morts et de nombreuses personnes portées disparues suite aux fortes pluies au Népal.

Pluies torrentielles dans la province himalayenne du Népal ont entraîné la perte d'au moins 200 vies. Selon "The Kathmandu Post" citant des sources de la police, plus d'une vingtaine de personnes étaient toujours portées disparues lundi après-midi (heure locale). Environ 4 200 personnes ont été secourues. De nombreux blessés ont également été signalés.

Le pays d'Asie du Sud lutte depuis plusieurs jours contre les conséquences des pluies torrentielles persistantes. Le nombre de victimes a augmenté chaque jour. La plupart des décès ont eu lieu dans la vallée de Kathmandu, qui englobe la capitale et d'autres zones urbaines, et est la région la plus densément peuplée du pays. Les médias locaux ont décrit les précipitations à Kathmandu comme les pires en décennies. Selon le Fonds des Nations unies pour la population, le Népal compte environ 31,2 millions d'habitants.

Les précipitations ont diminué ou cessé dans la plupart des régions du pays. Cependant, des appels à l'aide ont été signalés dans certaines zones qui avaient perdu tout contact. Les opérations de recherche et de sauvetage devaient se poursuivre pendant plusieurs jours supplémentaires, ont déclaré les autorités. La police et l'armée étaient toutes deux impliquées dans ces opérations. Dans certaines régions, les habitants ont connu des coupures temporaires d'électricité et d'Internet.

Les inondations ont entraîné des dommages importants à l'infrastructure, avec de nombreuses routes bloquées, rendant les transports et les opérations de sauvetage difficiles. Alors que les débris étaient en train d'être dégagés des routes dans tout le pays, les vols intérieurs ont commencé à reprendre progressivement. De nombreuses écoles sont restées fermées.

En raison de son relief montagneux et de ses grands fleuves, le Népal est vulnérable aux catastrophes naturelles. Les pluies torrentielles qui déclenchent inondations et glissements de terrain sont courantes pendant la saison des moussons en Asie du Sud, qui se déroule généralement de juin à septembre. Cependant, la pluie est également essentielle pour l'agriculture, sur laquelle une grande partie de la population dépend.

