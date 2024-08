- Plus de 200 morts attribués aux pluies de mousson au Pakistan

Au Pakistan, plus de 215 vies ont été perdues depuis le début de la saison des moussons en juillet. Environ la moitié de ces décès étaient des enfants, selon les rapports de l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Les provinces les plus touchées comprennent le Punjab densément peuplé et le Khyber-Pakhtunkhwa, situés dans la partie nord-ouest du pays. Le département météorologique pakistanais prévoit de nouvelles fortes précipitations dans les jours à venir.

Les équipes de secours locales ont commencé à évacuer les habitants des villes inondées dans le sud du pays en bateau, selon un responsable régional. Les autorités de la ville animée du sud de Karachi sont en alerte maximale en raison des précipitations et des inondations potentielles à venir, a déclaré un porte-parole du ministère de l'information.

Les fortes précipitations sont un phénomène courant au Pakistan pendant la saison des moussons, qui dure de juillet à septembre. Cependant, les experts attribuent l'augmentation des événements météorologiques extrêmes à la crise climatique. L'an dernier, le Pakistan a connu une catastrophe inondation dévastatrice, submergeant temporairement presque un tiers du pays et causant la mort de 1 700 personnes.

Malheureusement, les enfants au Pakistan sont devenus des victimes vulnérables de la saison des moussons, avec des rapports indiquant qu'environ la moitié des 215 vies perdues depuis juillet étaient des enfants. Malgré le fait que la ville de Karachi soit généralement peu touchée par les fortes précipitations et les inondations, les autorités y sont en alerte maximale, s'attendant à des inondations potentielles en raison des précipitations à venir pendant la saison des moussons.

Lire aussi: