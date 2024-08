- Plus de 20 personnes se sont noyées en été.

Depuis le début de la saison de baignade en mai, plus de 20 personnes ont déjà péri dans les rivières et les lacs, dans les ruisseaux, les étangs ou les ports de Bade-Wurtemberg. En mai, deux baigneurs ont perdu la vie, avec neuf chacun en juin et juillet, selon une statistique de l'Association allemande de sauvetage (DLRG).

Le nombre pour l'ensemble de l'été devrait encore augmenter. Par exemple, le week-end dernier, un adolescent de 17 ans a disparu dans le Danube à Ulm, son corps a été retrouvé plusieurs jours plus tard. De plus, une femme et un adolescent ont péri dans le Rhin à Hohentengen. Le corps d'un homme a également été retrouvé dans un lac de carrière dans le district de Schwarzwald-Baar, et un autre homme a péri dans une piscine à Lörrach.

Au cours des sept premiers mois de l'année, au moins 27 personnes ont péri dans le sud-ouest, selon la DLRG, soit une de plus qu'à la même période l'an dernier. Deux sur trois victimes d'accidents (18) étaient des hommes, dont dix étaient âgés de plus de 70 ans.

La saison de baignade en Bade-Wurtemberg continue de présenter des risques, car une femme et un adolescent ont tragiquement péri dans le Rhin à Hohentengen pendant cette période. Malgré la poursuite de la saison de baignade, les efforts pour assurer la sécurité dans les plans d'eau doivent être renforcés pour prévenir de nouvelles pertes de vie.

