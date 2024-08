- Plus de 20 millions de voyageurs quotidiens en Allemagne utilisent leur transport régulier.

Environ 20,5 millions de personnes se déplacent chaque jour pour aller travailler en Allemagne. Selon l'Institut fédéral de recherche sur la construction, les affaires urbaines et le développement spatial (BBSR), environ 7,1 millions de ces travailleurs ont un trajet de plus de 30 kilomètres dans chaque sens. Les détails sur la fréquence de ces trajets ou le travail à domicile occasionnel ne sont pas inclus dans l'analyse.

Selon le rapport, Munich reste la ville la plus populaire pour les travailleurs qui résident en dehors de ses limites, avec 454 900 employés vivant à l'extérieur de la ville en 2023. Elle est suivie de Francfort-sur-le-Main (404 800), Hambourg (391 900), Berlin (391 200) et Cologne (305 200).

Les régions avec les distances de trajet les plus longues incluent Märkisch-Oderland (Brandebourg), Ludwigslust-Parchim (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), Altmarkkreis Salzwedel (Saxe-Anhalt) et Landsberg am Lech (Bavière), avec une moyenne de 27 kilomètres, suivies de Pfaffenhofen an der Ilm (Bavière) avec un trajet moyen de 26 kilomètres.

Le nombre de travailleurs a augmenté de 140 000 depuis l'année 2022 de la pandémie de Corona. Avec une augmentation du nombre de travailleurs en 2023, la proportion de travailleurs a remained around 60%. L'augmentation la plus importante du nombre de travailleurs a été observée à Hambourg (un supplément de 13 200), Munich (10 900), Berlin (8 800) et Düsseldorf (8 300).

Dans ces villes satellites, de nombreuses personnes se déplacent pour se rendre à leur lieu de travail, comme Munich, Francfort-sur-le-Main, Hambourg et Berlin. Malgré les distances de trajet les plus longues dans des régions comme Märkisch-Oderland et Landsberg am Lech, les gens continuent de choisir de travailler en dehors de leurs villes.

