- Plus de 20 demandes de culture de cannabis

Environ un mois après le lancement, 21 demandes de culture de cannabis à des fins personnelles ont été soumises en Basse-Saxe. Huit de ces demandes ont déjà été approuvées au début de cette semaine, a informé la Chambre d'Agriculture l'agence de presse allemande à la demande.

Huit demandes pour une association de culture de cannabis, dite association de culture de cannabis, ont été rejetées. Les raisons peuvent inclure le non-respect des directives de protection des mineurs, comme être trop proche d'une aire de jeu ou d'une école. Les associations peuvent however améliorer ou resoumettre leur demande.

Selon la Chambre d'Agriculture, les demandes provenaient de nombreuses régions de l'État fédéral - de villes comme Hanovre, Osnabrück, Oldenburg, Brunswick, ou de plusieurs districts tels que Hameln-Pyrmont, Wesermarsch, Friesland, ou le district de Harburg près de Hambourg.

Les associations seront inspectées régulièrement.

Depuis le 1er juillet, les associations de culture non commerciales avec jusqu'à 500 membres peuvent soumettre des demandes dans tout le pays pour commencer à cultiver et à partager du cannabis. Pour soumettre une demande pour une association de culture, les adultes doivent fournir un certificat de bonne conduite actuel. Ils doivent également soumettre un concept de santé et de protection des mineurs et prouver que le cannabis cultivé est suffisamment protégé contre l'accès de tiers et que les niveaux de THC sont contrôlés et documentés. Il y a des limites fixées pour les quantités de culture et de livraison. Des inspections régulières sont également prévues par la loi.

Depuis le 1er avril, les adultes peuvent légalement porter jusqu'à 25 grammes de cannabis en public et en stocker jusqu'à 50 grammes chez eux dans le cadre de la légalisation du cannabis.

