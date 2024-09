Plus de 150 personnes arrêtées au Maroc à la suite d'une tentative de migration massive vers l'enclave espagnole de Ceuta

Au Maroc, les autorités ont arrêté 152 individus dans le cadre d'une augmentation des migrants tentant de franchir illégalement la frontière espagnole de Ceuta. Ils sont accusés d'avoir incité une tentative de passage frontalier de masse via des plateformes numériques, selon un représentant du gouvernement.

Récemment, un grand nombre d'individus, principalement de jeunes hommes marocains, se sont regroupés vers la ville du nord de Fnideq, dans le but de franchir la frontière fortifiée et de rejoindre l'Union européenne (UE).

Selon le porte-parole du gouvernement, environ 3000 individus ont tenté la traversée, mais ont tous été empêchés par les forces de sécurité marocaines. Les défenseurs des droits de l'homme ont qualifié cela de déploiement le plus agressif des forces de sécurité jamais vu dans la ville. Les médias locaux ont capturé des images de jeunes individus lançant des pierres contre les forces de sécurité alors qu'ils étaient empêchés d'atteindre la frontière de Ceuta.

Suite à l'appui de l'Espagne à un plan d'autonomie marocain pour le disputé Sahara occidental en 2022, le Maroc et l'Espagne ont renforcé leur coopération contre l'immigration clandestine. Jusqu'à présent cette année, le Maroc a arrêté 45 015 individus tentant de pénétrer illégalement en Europe, selon le ministère de l'Intérieur.

La surveillance renforcée des frontières nord du Maroc a poussé plus de migrants à opter pour la traversée plus risquée et longue de l'Atlantique vers les îles Canaries. Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles situées le long de la côte méditerranéenne marocaine, sont les seules frontières terrestres entre l'UE et l'Afrique, et elles sont souvent le théâtre de vagues de tentatives de migration par des individus cherchant à pénétrer en Europe.

