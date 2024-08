- Plus de 150 000 personnes visitent les sites du patrimoine mondial dans le Harz

Plus de 150 000 personnes ont visité les Centres d'Information du Patrimoine Mondial dans la région du Harz depuis leur ouverture. Les trois sites de Clausthal-Zellerfeld, Goslar et Walkenried ont connu un franc succès, a annoncé la Fondation du Patrimoine Mondial. Les retours des visiteurs ont été positifs.

Le but des trois sites est d'informer les visiteurs sur le site du Patrimoine Mondial. Celui-ci comprend la vieille ville de Goslar, la mine de Rammelsberg voisine et la gestion de l'eau du Haut-Harz autour de Clausthal-Zellerfeld - un système de lacs et de canaux autrefois utilisé pour l'exploitation minière.

Les deux centres d'information de Goslar et de Clausthal-Zellerfeld ont été ouverts il y a environ deux ans. Le premier site, situé plus au sud à Walkenried, a été ouvert deux ans auparavant.

Les Centres du Patrimoine Mondial ont comblé une lacune, a annoncé la Fondation du Patrimoine Mondial. Auparavant, il n'y avait pas de points centraux fournissant des informations complètes sur le site du Patrimoine Mondial. De nombreux visiteurs utilisent ces centres pour obtenir des informations et se procurer des brochures. Les sites sont conçus pour fournir des informations complètes sur le site du Patrimoine Mondial, de sorte que les visiteurs n'ont pas à visiter tous les centres d'information.

Ils servent également de points de départ pour les randonnées à l'intérieur et à travers le site du Patrimoine Mondial, il a été rapporté. D'autres offres touristiques dans le Harz sont également mises en valeur sur les sites. En fin de compte, la région remplit le mandat éducatif de l'Organisation du Patrimoine Mondial de l'ONU, l'UNESCO. La vieille ville de Goslar et la mine ont été protégées en tant que sites du Patrimoine Mondial depuis 1992. La gestion de l'eau du Haut-Harz a été ajoutée en 2010.

Récemment, l'Association pour la Protection du Patrimoine de Basse-Saxe a critiqué l'état de la gestion de l'eau du Haut-Harz. Le système d'eau historique n'est pas correctement entretenu, a critiqué l'organisation parapluie des associations pour la protection du patrimoine de Basse-Saxe. La Fondation du Patrimoine Mondial a alors annoncé qu'elle allait s'attaquer à ces insuffisances. Les travaux doivent commencer en 2025 et incluront également les autres parties du site du Patrimoine Mondial du Harz, a annoncé le directeur de la Fondation Johannes Großewinkelmann.

La zone de 200 kilomètres carrés de la gestion de l'eau du Haut-Harz nécessite un entretien constant et un financement approprié, a déclaré Großewinkelmann. Les fonds publics sont actuellement très limités. Les dernières années ont été utilisées par la Fondation du Patrimoine Mondial pour rendre le site du Patrimoine Mondial plus accessible aux visiteurs - notamment grâce aux trois centres d'information.

Les visiteurs cherchent souvent des informations sur le site du Patrimoine Mondial, qui comprend la vieille ville de Goslar, la mine de Rammelsberg et la gestion de l'eau du Haut-Harz à Clausthal-Zellerfeld. L'Association pour la Protection du Patrimoine de Basse-Saxe s'est

