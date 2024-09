- Plus de 145 agents de police ont été disqualifiés jusqu'à présent.

L'an dernier, nous avons recruté 3 000 nouveaux policiers, et aujourd'hui, 145 d'entre eux ont quitté les forces. Le ministère de l'Intérieur a confirmé ces informations à l'agence dpa.Malgré l'arrivée de ces recrues, nous restons autour de 3 000 jeunes officiers.

Le 15 août 2024, nous avons 2 976 stagiaires policiers de la promotion 2023, a déclaré un porte-parole du ministère. La plupart des 130 qui sont partis l'ont fait de manière volontaire, soit pour chercher un nouvel emploi ou pour poursuivre leurs études. Une douzaine ont été renvoyés pour ne pas être adaptés ou pour ne pas avoir atteint les normes de performance requises.

La raison pour laquelle près de 3 000 stagiaires sont toujours en cours de formation est due à 100 recrues tardives et à des policiers déjà en poste qui passent de cohortes précédentes, peut-être en raison de problèmes de santé nécessitant un congé prolongé.

En septembre 2024, un autre contingent de 3 000 nouveaux stagiaires policiers rejoindra les forces. Le ministère a révélé qu'un total de 11 200 personnes avaient candidaté pour ces postes. La coalition actuelle noir-vert vise à recruter plus de nouveaux officiers et à augmenter leur nombre à 3 000.

Cependant, le syndicat de police (GdP) exprime des préoccupations quant à la disparité entre les effectifs recrutés et les ressources disponibles : "L'écart entre le nombre de recrues et les ressources disponibles est si important qu'une baisse de la qualité est inévitable", a déclaré le président du GdP NRW, Michael Mertens, à l'agence dpa. "Cela entraîne le mécontentement et le découragement des stagiaires, qui finissent par abandonner leur rêve de carrière."

Malgré ces défis, le besoin de recrues reste élevé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Par exemple, la ville de Duisburg a annoncé son intention d'embaucher 100 policiers supplémentaires au cours de l'année prochaine.

De plus, l'académie de police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est actuellement en cours d'extension pour accueillir le nombre croissant de nouveaux stagiaires, reconnaissant l'importance de fournir des ressources adéquates pour soutenir la croissance des effectifs.

