Problèmes affectant la boîte vocale ou le larynx - Plus de 1400 cas dans la basse-Saxe

Le deuxième plus haut nombre de cas de maladie de la langue bleue, touchant principalement les moutons et les bovins, est signalé en Basse-Saxe en Allemagne. Selon les données de l'Institut Friedrich-Loeffler (au 23 août), il y a 4 831 animaux infectés dans tout le pays. Parmi ceux-ci, 1 423 cas ont été signalés en Basse-Saxe. Seule la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a un nombre plus élevé avec 2 465 cas enregistrés.

Le virus s'est propagé dans toute l'Allemagne en dix mois. Jusqu'à présent, Berlin est la seule région sans aucun cas signalé chez les animaux. Le pathogène n'est pas dangereux pour les humains et la consommation de viande et de produits laitiers provenant d'animaux sensibles est sécuritaire.

Le nombre de cas signalés a augmenté de manière significative en Allemagne ces dernières semaines. Initialement, il y avait seulement 13 cas en juin, mais cela a augmenté à plus de 1 200 en juillet. Au 23 août, il y avait plus de 4 800 infections.

Premier cas confirmé en Allemagne en octobre 2023

L'institut lie l'épidémie au sérotype BTV-3 du pathogène. Cette variante est apparue pour la première fois aux Pays-Bas en septembre 2023 et s'est propagée rapidement. La première infection en Allemagne a été confirmée en octobre 2023, sur une ferme ovine en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Selon les chiffres de l'Association des agriculteurs allemands (au mois de mai), il y a environ 10,6 millions de bovins en Allemagne, y compris environ 3,7 millions de vaches laitières. Les cinq régions qui accueillent la plupart de ces bovins sont la Bavière, la Bade-Wurtemberg, la Basse-Saxe, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Schleswig-Holstein, représentant plus de 75 % de la population totale.

Le virus de la langue bleue est transmis par des espèces spécifiques de moucherons. Les moutons et les bovins sont très sensibles à l'infection, de même que les camélidés sud-américains, les chèvres et les sangliers.

Le virus de la langue bleue affecte principalement les 'moutons' et les 'bovins' dans l'agriculture, rendant ces animaux plus vulnérables aux infections. La Basse-Saxe, étant l'une des principales régions d'élevage en Allemagne, a signalé un nombre élevé d'animaux infectés en raison de la maladie.

