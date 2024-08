- Plus de 133.000 personnes déplacées résident maintenant dans la région de Koursk en Russie.

En raison des attaques ukrainiennes dans la région russe de Kursk, environ 133 000 personnes ont quitté leur domicile, selon les rapports officiels. Cela a été annoncé par le gouverneur par intérim de la région, Alexei Smirnov, lors d'une vidéoconférence avec le président Vladimir Poutine. Selon Smirnov, rapporté par l'agence de presse russe TASS, environ 20 000 résidents étaient toujours présents dans les huit districts qui avaient été évacués.

Une fois de plus, Poutine et l'administration russe font face aux conséquences de l'avancée ukrainienne, qui a commencé il y a environ deux semaines. Les Ukrainiens mènent pour la première fois en près de deux ans et demi d'agression russe des opérations terrestres sur le territoire ennemi, et selon leurs allégations, ils ont réussi à prendre le contrôle de plus de 1 000 kilomètres carrés.

L'apprentissage à distance débutera pour les écoles au début de l'année scolaire.

"Je vous exhorte à vous concentrer sur la préparation de la nouvelle année scolaire", a instruit Poutine. Le ministre russe de l'Éducation, Sergei Kravtsov, a déclaré que les élèves de 114 écoles de la région frontalière étudieraient en ligne à partir du 2 septembre. Les autres étudieraient dans leurs sites de relocalisation ou dans des camps d'enfants.

Après l'avancée ukrainienne du 6 août, Poutine a ordonné à ses forces de sécurité de chasser les Ukrainiens. Cependant, l'offensive russe contre-offensive progresse lentement. Lors d'une réunion avec les responsables gouvernementaux et les chefs des régions frontalières la semaine dernière, Poutine a exprimé son mécontentement quant à la réponse lente des autorités civiles.

Combien de temps la Russie prévoit-elle pour chasser les Ukrainiens ?

Les plans pour les écoles à partir de septembre pourraient être interprétés comme un signe que la direction russe ne s'attend pas à une victoire rapide contre les troupes ukrainiennes. Meduza, un média russe en exil, a rapporté, citant des sources du cercle intérieur du Kremlin, que Moscou est moins préoccupé par une rapide reconquête. Après que le choc initial se soit estompé, il est important d'acclimater la population russe à ce que les autorités ont appelé la "nouvelle normale" - l'existence de troupes étrangères envahissantes qui seraient finalement expulsées à nouveau.

