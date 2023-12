Plus de 11 000 migrants attendent dans le nord du Mexique en raison de l'afflux de migrants à la frontière

À Tijuana, au Mexique, de l'autre côté de la frontière avec San Diego, en Californie, environ 3 800 migrants originaires de pays comme le Mexique, Cuba, Haïti et le Venezuela sont hébergés dans des refuges, selon le directeur municipal des affaires migratoires, Enrique Lucero. À Reynosa, au Mexique, de l'autre côté de la frontière avec McAllen, au Texas, 3 273 autres migrants attendent dans les refuges de Senda De Vida, selon le pasteur Hector Silva, qui dirige les installations. À Matamoros, au Mexique, environ 4 000 migrants vivent dans des camps, des abris et des maisons abandonnées, selon Glady Cañas, qui dirige l'organisation à but non lucratif Ayudandoles a Triunfar.

Les migrants qui attendent se sentent "désespérés", selon Mme Cañas, mais beaucoup font confiance à des mécanismes tels que l'application CBP One, qui automatise la prise de rendez-vous pour demander l'asile auprès de la patrouille frontalière.

Ces dernières semaines, les villes frontalières américaines ont été confrontées à un afflux sans précédent de personnes traversant les États-Unis depuis le Mexique. Les autorités fédérales ont fait état d'une moyenne sur sept jours de plus de 9 600 rencontres de migrants le long de la frontière sud des États-Unis en décembre, a rapporté CNN vendredi. À titre de comparaison, la moyenne sur sept jours rapportée le 28 novembre était d'environ 6 800 rencontres.

Selon M. Cañas, trois migrants se sont noyés dans le Rio Grande dans la région de Matamoros en décembre, mais les gens continuent d'essayer de traverser le fleuve malgré les dangers mortels. Les migrants qui choisissent de ne pas attendre une voie légale sont souvent aveuglés par l'espoir, stimulé par les messages vidéo et vocaux qu'ils reçoivent de migrants qui ont été traités par les autorités américaines de l'immigration et qui ont été relâchés dans les communautés américaines, a-t-elle déclaré.

"Les migrants ne partagent que la beauté, mais ils ne partagent pas la réalité... c'est ce qui m'inquiète", a déclaré Mme Cañas.

Leurs chances sont minces. Depuis le mois de mai, le ministère américain de la sécurité intérieure a expulsé ou renvoyé plus de 445 000 migrants, dont la grande majorité avait franchi la frontière sud des États-Unis, a indiqué l'agence en ligne.

Le gouvernement fédéral a également fermé des points d'entrée dans plusieurs États et réaffecté du personnel au transport et au traitement des migrants, alors qu'il s'efforce de maximiser ses ressources limitées. L'administration Biden a également suspendu temporairement les opérations ferroviaires à Eagle Pass et El Paso, mais ces services ont repris vendredi.

Un groupe de migrants qui attendait dans le froid à Eagle Pass, au Texas, a été libéré et traité au cours des deux derniers jours, mais le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis n'est pas encore sorti d'affaire en ce qui concerne l'afflux de migrants à la frontière, a déclaré lundi un haut responsable du CBP à CNN.

Ce responsable a déclaré que de nombreuses mesures, y compris l'augmentation des ressources, ont été prises pour résoudre le problème auquel l'agence a été confrontée à Eagle Pass la semaine dernière, lorsque CNN a vu des milliers de familles de migrants attendre à l'extérieur d'être transportées vers des centres de traitement des demandes d'immigration.

Malgré l'amélioration de la situation à Eagle Pass, les passages illégaux se poursuivent, a déclaré le même responsable, et sont alimentés par de mauvais acteurs qui poussent les migrants à franchir la frontière sud des États-Unis entre les points d'entrée, y compris dans les zones rurales de l'Arizona.

CNN a également appris que de grands groupes de migrants continuent d'arriver à la frontière en train. Selon Sœur Isabel Turcios, directrice d'un refuge pour migrants à Piedras Negras, au Mexique, qui se trouve de l'autre côté de la frontière à Eagle Pass, environ 1 000 migrants sont arrivés par train lundi. Selon elle, la violence dans les rues de Piedras Negras a temporairement empêché de grands groupes de migrants de passer aux États-Unis lundi.

Mercredi, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador doit rencontrer le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le secrétaire américain à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et la conseillère du président Biden pour la sécurité intérieure Elizabeth Sherwood-Randall à Mexico.

Ashley Killough de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com