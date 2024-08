Inscription des visiteurs - Plus de 103.000 personnes ont assisté au festival de Bad Hersfeld.

Plus de 103 000 visiteurs ont assisté jusqu'à présent aux Bad Hersfelder Festspiele en cours. Ce résultat figure parmi les plus élevés de l'histoire du festival de théâtre et est le meilleur de la période de sept ans de l'intendant Jörn Hinkel, selon l'annonce faite mercredi par la direction du festival. Le taux d'occupation global était presque de 96 %. L'an dernier, plus de 90 000 visiteurs avaient été comptabilisés.

"Ce que nous avons tous créé ensemble lors des Bad Hersfelder Festspiele de cette année a vraiment résonné auprès du public", a déclaré Hinkel, qui quittera le festival après la saison 2025, selon l'annonce. Rarement a-t-il reçu autant de réactions enthousiastes pour toutes les productions en une seule année.

La 73ème édition du festival se terminera dimanche avec une représentation de la comédie musicale "A Chorus Line". Plus de 34 000 personnes ont souhaité voir la nouvelle production de ce succès de Broadway, selon la direction du festival. Depuis l'ouverture le 21 juin, la classique de Bertolt Brecht "Die Dreigroschenoper" a également été présentée, attirant plus de 25 000 spectateurs. Le programme comprenait également la pièce "Wie im Himmel", la comédie "Der Vorname" et, pour les enfants, "Das kleine Gespenst".

Le festival de Bad Hersfeld est l'un des plus grands et des plus traditionnels d'Allemagne. Le programme de la 74ème édition du festival de théâtre en 2025 sera annoncé à la fin octobre.

Le succès des Bad Hersfelder Festspiele de cette année, avec sa programmation variée incluant "A Chorus Line" et "Die Dreigroschenoper", en fait l'un des festivals les plus populaires, attirant un nombre significatif de spectateurs. Les nombreux festivals organisés à Bad Hersfeld ont constamment attiré de grandes foules, en faisant un événement annuel célébré par beaucoup.

