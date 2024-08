- Plus de 100 stages dans le cadre du projet Ahrtal

Depuis le lancement du projet de reconstruction bénévole dans la vallée de l'Ahr il y a deux ans, 46 participants ont acquis une expérience dans les métiers. Jusqu'à présent, plus de 100 stages ont été effectués dans environ 70 entreprises artisanales de la vallée de l'Ahr, comme l'a rapporté la ministre du Travail Dörte Schall (SPD) lors de sa visite à Bad Neuenahr-Ahrweiler. L'offre est complétée par des séjours dans les ateliers de formation de la Chambre des métiers de Coblence.

Ce projet permet aux jeunes de découvrir les compétences de base des métiers et de découvrir différents métiers artisanaux tout en s'engageant socialement pour leur région, a déclaré Schall dans un communiqué. Depuis mars 2022, l'initiative offre aux personnes âgées de moins de 27 ans la possibilité d'explorer une carrière dans les métiers. Par exemple, ils peuvent essayer le métier de maçon, de charpentier, de couvreur ou de technicien en méchanique automobile.

"Gagnant-gagnant"

Pour la Chambre des métiers de Coblence, le président Kurt Krautscheid a souligné que les métiers jouent un rôle crucial dans la reconstruction de la vallée de l'Ahr endommagée par les inondations et offrent des perspectives de carrière attractives pour les jeunes talents. "Il y a 130 formations professionnelles disponibles". Le directeur général principal Ralf Hellrich a parlé d'une "situation gagnant-gagnant". "Cela bénéficie aux jeunes, aux métiers et à la région".

Le projet offre 12 places. Les participants reçoivent 470 € par mois et un hébergement. Les frais de voyage sont également pris en charge. Initialement prévu pour une année, l'offre a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. En 2024, l'État fournira environ 149 000 €. La Chambre des métiers de Coblence contribuera avec 37 000 €.

Le projet de reconstruction bénévole a permis à 46 participants d'acquérir une expérience de formation dans divers métiers au cours des deux dernières années. Grâce à la prolongation de l'offre jusqu'en décembre 2024, plus de personnes auront la possibilité d'acquérir une expérience pratique et d'explorer des perspectives de carrière dans les métiers, contribuant ainsi à la "situation gagnant-gagnant" pour les participants, les métiers et la région.

