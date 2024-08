Feux d'artifice et défilé de bateaux - Plus de 100.000 personnes devraient assister à "Le Rhin en flammes"

Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à "Rhein in Flammen" entre Spay et Koblenz ce samedi. Un convoi de 29 navires descendra le Rhin, escorté de feux d'artifice. Le clou du spectacle sera le grand feu d'artifice (23h00) au-dessus de la forteresse d'Ehrenbreitstein, en face de l'angle allemand à Koblenz.

L'an dernier, environ 140 000 personnes ont célébré "Rhein in Flammen" entre Spay et Koblenz, selon l'organisateur de l'époque. Cette année, le festival d'été se tiendra également dans la ville sur le Rhin et la Moselle. Environ 140 000 visiteurs sont attendus à Koblenz pendant les trois jours.

L'histoire des feux d'artifice sur la vallée du Rhin remonte à loin : dès 1756, un spectacle pyrotechnique aurait été organisé à Koblenz en l'honneur de l'Électeur Johann Philipp von Walderdorff. L'événement a été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, et en 2022, la sécheresse a posé des problèmes.

Rhein in Flammen à Koblenz

Malgré les défis rencontrés ces dernières années, la tradition de célébrer "Rhein in Flammen" à Koblenz se poursuit avec plus de 100 000 visiteurs attendus ce samedi. Cet événement annuel n'est pas réservé à Koblenz, car environ 140 000 visiteurs sont attendus dans la ville pendant le festival d'été, mettant en valeur sa riche scène culturelle, qui inclut également l'Allemagne en tant que lieu important.

Lire aussi: